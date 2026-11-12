Harry Kane Raih Hat Trick Internasional Ke-58 saat Inggris Kalahkan Kroasia

Kapten Inggris Harry Kane mencatatkan hat trick ketiga dalam karier internasionalnya saat Inggris mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0 di UEFA Nations League.

Kapten Timnas Inggris Harry Kane kembali membuktikan dominasinya di kancah internasional dengan mencetak hat trick dalam laga melawan Kroasia pada Kamis malam. Pencapaian gemilang ini membawa total capaian golnya di level nasional menjadi 58, menempatkan dirinya di puncak daftar pencetak gol terbaik sepanjang masa bagi Timnas Inggris. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Wembley menjadi momen bersejarah bagi sang penyerang Bayern Munich setelah ia resmi menerima penghargaan Ballon d'Or bulan lalu.

Momen Bersejarah Hat Trick Ketiga

Kane mencatatkan hat trick ketiganya dalam karier internasional selama pertandingan berlangsung, menegaskan posisinya sebagai ancaman terbesar bagi lini pertahanan lawan. Kemenangan tegas dengan skor 3-0 ini tidak hanya memberikan tiga poin penuh untuk Inggris, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan performa striker andalan tersebut di papan atas dunia. Setiap gol yang dicetak menjadi bukti nyata konsistensi dan efektivitasnya sebagai pemimpin skuad, sekaligus menghantamkan pukulan心理 bagi tim Kroasia yang berusaha keras menahan laju serangan Inggris.

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Upacara Penghargaan dan Kehadiran Pangeran William

Sebelum pertandingan dimulai, Stadion Wembley disulap menjadi arena perayaan pribadi bagi Harry Kane yang baru saja menyabet penghargaan Ballon d'Or. Ia memasuki lapangan hijau ditemani oleh keempat anaknya, diikuti oleh rekan-rekan setimnya, sebelum mengangkat tinggi-tinggi trofi emas tersebut di hadapan ribuan penonton. Pangeran William hadir secara langsung untuk memberikan ucapan selamat, menjadi orang pertama yang menyentuh tangan sang kapten, dan menyerahkan seragam berbingkai bertuliskan "Kane 126" sebagai simbol capaian internasionalnya yang ke-126.

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Pujian dan Dukungan dari Keluarga Kerajaan

Kehadiran Pangeran William dalam upacara ini menjadi sorotan khusus, mengingat ia juga mengirimkan pesan pribadi melalui media sosial seusai acara penghargaan di London. Sang Pangeran memuji kemampuan Harry Kane, menggambarkannya sebagai sosok yang luar biasa dan istimewa atas keberhasilannya meraih Ballon d'Or. Momen emosional ini diakhiri dengan jabat tangan erat yang menunjukkan kekaguman serta dukungan penuh dari keluarga kerajaan Inggris terhadap prestasi sang kapten yang telah memecahkan rekor pencetak gol terbanyak.

Dampak Psikologis bagi Timnas Inggris

Kehadiran trofi Ballon d'Or di tengah lapangan Wembley memberikan dorongan psikologis yang signifikan bagi seluruh skuad Inggris. Kane yang kini membawa gelar pemain terbaik dunia membawa kepercayaan diri tinggi untuk memimpin tim di kompetisi UEFA Nations League. Suasana haru di stadion menjadi pemicu semangat bagi para pemain muda dan veteran untuk memberikan performa terbaik demi negara, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara pemain, suporter, dan keluarga kerajaan dalam satu peristiwa olahraga bersejarah.