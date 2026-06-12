Harry Kane, Pemain Sentral Tim Inggris yang Tidak Bisa Digantikan di Piala Dunia

Harry Kane menjadi pilihan utama Thomas Tuchel untuk skuad Piala Dunia. Peran Kane di tim sangat sentral, dia memiliki atribut lengkap, lincah, tajam, dan terus berlatih di level tertinggi. Kane menjadi pemain paling prolifik di lima liga top Eropa dan membawa Inggris ke babak utama Piala Dunia tanpa hambatan berarti. Kemampuannya serba-bisa membuatnya sentral di tim, dan tanpa Kane, Inggris kehilangan ketajamannya. Kane juga mampu memotivasi rekan-rekannya untuk bermain lebih baik dan bisa menjadi faktor X yang membawa keberuntungan bagi Inggris di turnamen besar.

Jika ada satu pemain sepak bola yang harus dibawa oleh Thomas Tuchel ke Piala Dunia , dia adalah Harry Kane . Peran Kane di tim Inggris sangat sentral, hampir tidak bisa digantikan.

Dia memiliki atribut lengkap, yaitu pemimpin, pencetak gol, dan mampu memimpin tim dari belakang. Tuchel khawatir dengan kemungkinan cedera Kane, sehingga dia terus memantau Bundesliga. Kane tidak diturunkan saat Inggris menjalani dua laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026, meskipun ada masalah kecil dalam sesi latihan. Tuchel memuji Kane sebagai pemain kunci yang lincah, tajam, dan terus berlatih di level tertinggi.

Seiring bertambahnya usia, Kane justru lebih aktif turun ke lini tengah untuk menjemput bola dan mampu menemukan keseimbangan antara menciptakan peluang dan mengonversinya menjadi gol. Kane menjadi pemain paling prolifik di lima liga top Eropa dengan koleksi 61 gol dalam 51 penampilan. Inggris masuk sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di Piala Dunia setelah menyapu bersih delapan laga kualifikasi dengan 22 gol tanpa kebobolan. Kane menyumbangkan delapan gol dalam kualifikasi.

Sejak Piala Dunia 2022, tingkat kemenangan Inggris saat Kane bermain mencapai 75 persen, turun drastis menjadi 29 persen ketika Kane absen. Kemampuan Kane serba-bisa membuatnya sentral di tim Inggris. Dia hampir bisa melakukan banyak hal di atas lapangan, dari mencetak gol hingga menjadi pemimpin tim. Tanpa Kane, Inggris kehilangan ketajamannya dan kesulitan bertahan hidup.

Sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris, Kane mampu memotivasi rekan-rekannya untuk bermain lebih baik. Keberadaannya di tim bisa menjadi faktor X yang membawa keberuntungan bagi Inggris. Pada turnamen besar sebelumnya, Kane tertekan dengan tuntutan meraih trofi, tetapi kini setelah memenangi Bundesliga Jerman dan DFB Pokal bersama Bayern Munich, dia mungkin bisa mengakhiri dahaga Inggris yang ingin mengembalikan sepak bola ke rumah asalnya





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