Harry Kane Menang Ballon d'Or 2026 tapi Tidak Masuk FIFPro World XI

Pencapaian Ballon d'Or 2026 milik Harry Kane tidak disetujui oleh rekan sepakbola dalam daftar satu-satu FIFPro World XI, menimbulkan soal popularitas dan kebijakan pemungutan suara.

Harry Kane, penyerang Bayern Muenchen, berhasil memenangkan Ballon d'Or 2026 pada akhir Oktober meski hanya memperoleh 27,6 persen urutan kedua di peringkat akhir. Istri rekannya memilihnya sebagai pemain terbaik dunia, tetapi ia tidak masuk ke dalam FIFPro World XI 2026 yang diumumkan pada 9 November 2026. Tiga pemain, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland, serta nada ketiga Lamine Yamal, berhasil terpilih dalam posisi penyerang, sedangkan Kane berada di peringkat kelima di kalangan finalis.

Pemungutan Suara FIFPro dan Pola Kriteria

Jadi, bagaimana pemungutan suara FIFPro mendikte hasil akhir? Serikat pemain sepakbola profesional internasional mengumpulkan suara dari 19.806 pemain profesional di seluruh dunia untuk memilih 26 finalis. Hasilnya menyoroti tema kinerja individu, di mana pelaku yang dapat menciptakan gol sendiri dengan kecepatan atau dribel menjadi favorit. Kane, yang terbukti efektif dalam sistem kolektif, kurang mendapat pertimbangan ini, menandai perbedaan pendekatan antara jurnalis dan pemain. Pada akhir periode satu musim, Kane mencatat 73 gol di klub dan tim nasional, tetapi ketidaksenangan rekan nyaris membuatnya terabaikan di akun FIFPro.

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Berbeda lagi Ballon d'Or dipilih oleh para jurnalis. Penerima penghargaan ini ditemukan pada 25 tahun menggantungnya Inggris atas kemenangan tersebut, menekankan bahwa popularitas lewat media sering kali mendorong keputusan. "Saya suka aturan pemain, itu menambah nilai karena mereka melihat mereka secara langsung," kata Rodri, gelandang Barcelona, di posting resmi FIFPro.

Reaksi Kepala dan Posisi Atlet

Kane mengatakan kebingungan menghadapi hasil ini. Ia memandang bahwa reputasi ia meningkat secara umum; ia menjadi pemain berpenghasilan tertinggi Liga Jerman dengan upah 25 juta euro per tahun. Kane memutuskan memperpanjang kontrak di Bayern hingga 2029, setelah 33- tahun kontrak mengekspansi karier dari 2023 ke klub Jerman bersama Vincent Kompany. Dengan menambah dua tahun lebih lama, pemain berencana tinggal memimpin Bayern menjuarai lebih banyak gelar sebelum mendekati usia pensiun di 36 tahun.

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Akan tetapi, versi penafsiran banyak bertambah. Mbappe, yang lebih berprestasi menimbang gol, kalah dalam persaingan sekelas tingginya. Meski demikian sejumlah pemain menyebutkan bahwa kualitas individual memegang peranan utama. Inisiatif ini menuntut diskusi tentang apa yang menjadi kriteria pandangan rekan sejawat. Unreal disambut di prefans, menyoroti bahwa mendapatkan Ballon d'Or tidak menyamai menjadi bagian pemain satu-satu.

Impak dan Langkah Selanjutnya

Bagaimana dampak bagi penggemar dan pemain? Lebih banyak konversi gol dan kontribusi peran pertahanan tidak dicerna dalam pemungutan suara. Bersalah COVID menyebabkan masih banyak reputasi terjaga, menung bahwa merek kekerasan mereka tidak meraih suara. Kane tetap dapat menulis sejarah dengan 61 gol dan 7 assist di musim lalu serta 10 gol dan 8 assist pada 14 penampilan musim ini. Dengan kehalalan yang dipertahankan, ia masih dapat menunjuk berjuang demi menghadapi kemenangan premium. Di masa depan, FIFA akan mengumumkan perkembangan berikutnya memberi kesempatan bagi pemain menyesuaikan sistem yang timbul. Gugatan tentang popularitas dan strategi akan terus diikuti oleh semua aktor.