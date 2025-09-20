Harry Kane Gemilang: Hat-trick Antar Bayern Munich Kalahkan Hoffenheim 4-1

Bayern Munich melanjutkan dominasinya di Bundesliga dengan kemenangan telak 4-1 atas Hoffenheim. Harry Kane menjadi bintang lapangan dengan mencetak hat-trick, membawa Bayern kokoh di puncak klasemen.

Sabtu, 20 September 2025 22:34 WIB. Harry Kane mencetak hat-trick saat Bayern Munich menang 4-1 atas Hoffenheim dalam lanjutan Bundesliga . Bayern Munich melanjutkan start sempurna mereka di Bundesliga dengan kemenangan meyakinkan atas Hoffenheim . Pertandingan yang berlangsung di PreZero Arena, Sinsheim, pada Sabtu (20/9/2025) malam WIB, menampilkan performa gemilang dari striker andalan Bayern, Harry Kane , yang mencetak hat-trick.

Pelatih Bayern, Vincent Kompany, melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya melawan Chelsea. Beberapa pemain kunci seperti Joshua Kimmich, Michael Olise, dan Serge Gnabry disimpan di bangku cadangan, sementara Nicolas Jackson dan Lennart Karl diberi kesempatan sebagai starter. Perubahan ini bertujuan untuk menjaga kebugaran pemain dan memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Strategi ini terbukti efektif, meskipun butuh waktu bagi Bayern untuk memecah kebuntuan di babak pertama. Gol pertama Bayern tercipta pada menit ke-44, berkat sundulan Harry Kane yang memanfaatkan umpan sepak pojok dari Lennart Karl. Gol tersebut memberikan dorongan moral bagi tim dan membuka jalan bagi dominasi Bayern dalam pertandingan.\Memasuki babak kedua, Bayern langsung tancap gas dan mendapatkan penalti pada menit pertama setelah jeda. Wasit menunjuk titik putih setelah Albian Hajdari dinilai melakukan handball di kotak penalti. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna, menempatkan bola di pojok bawah gawang Hoffenheim dan membawa Bayern unggul 2-0. Penalti kedua untuk Bayern terjadi pada menit ke-78 menyusul pelanggaran Bernardo terhadap Michael Olise. Wasit sempat meninjau rekaman VAR sebelum akhirnya mengesahkan penalti tersebut. Kane kembali dipercaya sebagai eksekutor dan sukses mencetak gol, melengkapi hat-trick-nya sekaligus membawa Bayern unggul 3-0. Hoffenheim sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-81 melalui tendangan bebas Vladimir Coufal yang meluncur mulus ke gawang Manuel Neuer. Namun, harapan Hoffenheim untuk mengejar ketertinggalan sirna setelah Serge Gnabry mencetak gol keempat bagi Bayern pada menit ke-90+9, memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Gol Gnabry memastikan kemenangan telak bagi Bayern dan mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen.\Dengan kemenangan ini, Bayern Munich semakin kokoh di puncak klasemen Bundesliga. Pasukan yang dilatih oleh Vincent Kompany itu mengumpulkan 12 poin setelah meraih kemenangan dalam empat pertandingan berturut-turut. Dominasi Bayern di awal musim ini menunjukkan kekuatan dan konsistensi tim dalam meraih kemenangan. Sementara itu, Hoffenheim harus puas berada di urutan kedelapan dengan mengumpulkan enam poin dari empat pertandingan. Pertandingan ini menjadi pelajaran berharga bagi Hoffenheim untuk mengevaluasi strategi dan meningkatkan performa mereka di pertandingan berikutnya. Susunan pemain kedua tim mencerminkan strategi yang diterapkan oleh masing-masing pelatih. Hoffenheim menurunkan skuad terbaiknya dengan harapan dapat memberikan perlawanan sengit terhadap Bayern, namun Bayern berhasil menunjukkan kelasnya sebagai tim yang lebih unggul. Performa gemilang Harry Kane menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini, sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu striker terbaik di dunia. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Bayern untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Bundesliga dan kompetisi lainnya





Bayern Munich Hoffenheim Harry Kane Bundesliga Hat-Trick

