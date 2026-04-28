Harry Kane: Di Ambang Kejayaan dan Rekor Baru Bersama Bayern Munich

Harry Kane menunjukkan performa luar biasa bersama Bayern Munich, mengincar gelar Liga Champions, Ballon d'Or, dan memecahkan rekor gol di Bundesliga. Ia menjadi pemain kunci bagi Bayern dan timnas Inggris.

Harry Kane tampaknya berada di puncak kejayaannya. Bayern Munich sangat mengandalkan kapten timnas Inggris ini untuk mencetak gol-gol penting dalam semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Gelar Bundesliga sudah di tangan, Piala Dunia semakin dekat, dan Kane juga menjadi favorit utama untuk meraih Ballon d'Or. Musim ini menjadi musim yang sangat gemilang bagi pemain berusia 32 tahun ini. Meskipun beberapa pesaingnya belum menunjukkan performa terbaik, persaingan di masa depan akan semakin ketat seiring mendekatnya akhir kariernya, tidak diragukan lagi bahwa Kane adalah penyerang terbaik di dunia saat ini.

Ia unggul jauh dari yang lain menjelang akhir musim yang luar biasa bersama Bayern, namun dengan begitu banyak hal yang masih harus diperjuangkan—baik untuk klub maupun negaranya—ia akan bertekad untuk terus memberikan yang terbaik dalam upayanya menciptakan sejarah di berbagai ajang. Di usia 32 tahun, Kane sedang menikmati musim dengan rekor gol terbaik dalam kariernya yang produktif.

Ia telah memecahkan berbagai rekor, meskipun rekor 41 gol dalam satu musim Bundesliga yang dipegang oleh Robert Lewandowski pada musim 2020-21 mungkin sulit untuk dikejar, meskipun ia telah mencetak 33 gol dalam 31 pertandingan hingga saat ini. Kapten Inggris ini telah mencetak 95 gol dalam 91 penampilan di Bundesliga, menjadikannya pemain tercepat yang mencapai angka tersebut sejak Dieter Muller pada tahun 1970-an. 51 gol Kane di semua kompetisi merupakan yang terbanyak di antara pemain di lima liga top Eropa sejak 55 gol Lewandowski pada musim 2019-20, dan ia diperkirakan akan melampaui angka tersebut.

Ia unggul sembilan gol dari pesaing terdekatnya, Erling Haaland dan Kylian Mbappe, dalam perebutan Sepatu Emas Eropa. Pelatihnya, Vincent Kompany, mengakui bahwa Kane telah mencapai level baru. Kompany menekankan bahwa perkembangan Kane didorong oleh mentalitasnya yang kuat dan rasa lapar akan kesuksesan. Ia juga menyoroti kenyamanan Kane di Munich, bersama keluarganya dan di tim.

Keberhasilan Kane tidak hanya karena usahanya sendiri, tetapi juga berkat kolaborasinya yang baik dengan pemain sayap seperti Michael Olise dan Luis Diaz, membentuk salah satu lini depan paling menakutkan di Eropa. Trio penyerang Bayern ini telah menghasilkan total 159 gol dan assist pada musim 2025-26, dengan kedua pemain sayap tersebut saling bersaing ketat dalam kontribusi gol. Kane juga menunjukkan kemampuannya untuk turun ke lini belakang dan melibatkan rekan-rekan setimnya dalam permainan.

Setelah memenangkan gelar Bundesliga kedua dan mengakhiri 'kutukan trofi', Kane kini mengincar gelar Liga Champions pertamanya. Pertandingan melawan PSG di semifinal akan menjadi ujian berat, bahkan dianggap layak menjadi final. Namun, Kane berada dalam performa terbaiknya menjelang pertandingan tersebut, dengan performa gemilangnya di depan gawang yang juga terlihat di kompetisi Eropa. Ia telah mencetak gol di kedua leg perempat final melawan Real Madrid, mencapai 52 gol Liga Champions dalam 68 penampilan, menyamai rasio gol per pertandingan Lionel Messi bersama Barcelona





