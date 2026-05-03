Hari Tatar Sunda: Makna, Sejarah, dan Implementasinya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda. Berikut penjelasan mengenai sejarah, makna, dan rencana implementasi peringatan ini, serta berita-berita terkait lainnya.

Penetapan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan sebuah upaya untuk merevitalisasi identitas budaya dan memperkuat akar tradisi masyarakat Sunda. Hari Tatar Sunda, secara harfiah, merujuk pada tanah atau wilayah tempat tinggal masyarakat Sunda, dan peringatan ini bertujuan untuk merayakan kekayaan budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Lebih dari sekadar perayaan, Hari Tatar Sunda adalah pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang.

Proses penetapan ini telah diformalkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2026, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 18 Mei. Hal ini menunjukkan komitmen serius dari pemerintah provinsi dalam melestarikan dan mempromosikan budaya Sunda. Penetapan tanggal 18 Mei sebagai Hari Tatar Sunda didasarkan pada kajian sejarah yang mendalam.

Menurut Nina Herlina, seorang peneliti sejarah dan dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (Unpad), tanggal tersebut merujuk pada peristiwa penting dalam sejarah Sunda, yaitu penggantian nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda oleh Maharaja Tarusbawa pada tahun 669 Masehi. Peristiwa ini dianggap sebagai awal mula lahirnya Tatar Sunda, sehingga tanggal tersebut dianggap paling tepat untuk diperingati sebagai Hari Tatar Sunda. Dengan demikian, peringatan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki dasar historis yang kuat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menjadikan Milangkala Tatar Sunda sebagai agenda tahunan yang berkelanjutan, yang akan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap budaya Sunda, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Jawa Barat. Selain itu, peringatan ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata budaya, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Di samping penetapan Hari Tatar Sunda, terdapat berbagai berita menarik lainnya yang menjadi sorotan.

