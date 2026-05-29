Hari Tasyrik: Sejarah, Status Hukum Puasa, dan Pengecualian dalam Islam

Artikel ini mengupas sejarah Hari Tasyrik, status haram puasa selama tiga hari tersebut berdasarkan ijma' ulama dan dalil hadis, serta pengecualian untuk jamaah haji tertentu. Penjelasan mencakup perbedaan mazhab dan dasar theological larangan puasa di hari raya.Idul Fitri Idul Adha

Hari Tasyrik mencakup tiga hari setelah Idul Adha , yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Penamaan ini memiliki sejarah yang menarik. Aris Munandar dalam bukunya Asal Usul Hari Tasyrik menjelaskan bahwa pada masa silam, ketika daging kurban melimpah ruah, masyarakat mengawetkannya dengan cara menjemur di bawah terik matahari untuk dijadikan dendeng.

Karena aktivitas inilah hari-hari tersebut dinamakan Tasyrik. Meskipun tradisi ini sudah tidak lagi dilakukan secara massal di era modern, namanya tetap melekat hingga hari ini. Merujuk berbagai literatur kontemporer dan klasik, berikut ini adalah uraian lengkap tentang pertanyaan: apakah diperbolehkan berpuasa pada hari Tasyrik? Para ulama dari berbagai mazhab hampir sepakat mengenai larangan puasa di hari Tasyrik.

Secara syariah, hari raya umat Islam ada Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik (11-13 Dzulhijjah). Sayyid Abu Bakar Syatha dalam kitabnya I'anatuth Thalibin menegaskan bahwa keharaman puasa pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) dan hari Tasyrik merupakan ijma' (kesepakatan) para ulama yang bersandar pada larangan dari Rasulullah SAW.

Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu merinci perbedaan pendapat di antara mazhab: puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik makruh tahrim di sisi ulama Hanafiyah. Adapun menurut mazhab lainnya (Syafi'i, Maliki, dan Hambali), hukumnya haram dan tidak sah, baik puasa itu fardhu (wajib) maupun sunnah.

Lebih lanjut, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya yang terkenal Fathul Mu'in dengan tegas menyebutkan keharaman puasa pada hari Tasyrik: "Pelengkap: puasa pada hari tasyrik dan dua hari raya id haram.

" (Syekh Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu'in dalam Hasyiyah I'anatut Thalibin). Sayyid Bakri secara eksplisit menegaskan hal yang sama: "Redaksi (pada hari tasyrik), yaitu tiga hari (11, 12, 13 Dzulhijjah) setelah hari nahar (10 Dzulhijjah), dan diharamkan puasa padanya.

" (Sayyid Bakri, Hasyiyah I'anatut Thalibin, juz II, halaman 273). Rasulullah ﷺ bersabda: "Jangan kalian melaksanakan ibadah puasa pada hari-hari ini (hari Tasyrik) karena ia adalah hari makan dan minum.

" (Riwayat Ahmad). Rasulullah ﷺ melarang puasa pada dua hari: Idul Fitri dan Idul Adha. (HR. Bukhari & Muslim) Meskipun hadits ini secara spesifik menyebut Idul Fitri dan Idul Adha, larangan yang sama juga berlaku untuk hari Tasyrik karena statusnya yang setara dengan hari raya.

Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim memberikan komentar yang sangat jelas: "Ini adalah dalil tidak boleh sama sekali berpuasa pada hari tasyriq.

" (Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim, 8: 18) Salah satu alasan mendasar mengapa puasa di hari Tasyrik dilarang adalah karena hari-hari ini merupakan bagian dari hari raya (ied) umat Islam. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya menjelaskan bahwa berpuasa pada hari tasyrik terlarang sebab hari tasyrik adalah hari raya umat Islam selain hari raya kurban. Menurut mayoritas ulama, tidak diperbolehkan berpuasa di Mina maupun di tempat lain.

Konsep merayakan hari raya dengan makan dan minum, bukan dengan berpuasa, merupakan tradisi yang telah ada sejak zaman Nabi Isa AS. Hal ini tercermin dalam doa Nabi Isa dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 114, di mana beliau memohon diturunkannya hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi umatnya. Secara lebih luas, larangan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh harmoni.

Ada waktu untuk menahan diri (seperti di bulan Ramadhan), namun ada pula waktu di mana umat Islam diwajibkan untuk menikmati hidup dan dilarang berpuasa. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan beberapa alasan pokok mengapa puasa di hari Tasyrik dilarang: Pertama, hari Tasyrik adalah bagian dari hari raya (Idul Adha). Sebagaimana Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya identik dengan kebahagiaan dan syukur, bukan dengan menahan diri dari makan dan minum.

Kedua, Nabi ﷺ secara eksplisit mendefinisikan hari Tasyrik sebagai "hari makan, minum, dan berdzikir". Definisi ini secara otomatis mengecualikan aktivitas puasa. Ketiga, dilarang berpuasa agar umat Islam dapat menikmati daging kurban yang melimpah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah SWT sekaligus penyempurna ibadah kurban.

Meskipun secara umum puasa di hari Tasyrik diharamkan, terdapat satu pengecualian yang diberikan syariat, yaitu bagi jamaah haji yang melaksanakan manasik tamattu' atau qiran dan tidak mendapatkan hewan hadyu (hewan kurban yang disembelih di tanah haram). Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar dan 'Aisyah radhiyallahu 'anhuma: "Tidak diberi keringanan di hari tasyriq untuk berpuasa kecuali jika tidak didapati hewan hadyu.

" (HR. Bukhari no. 1998) Imam Syafi'i (qaul jadid - pendapat barunya) dan pendapat Hambali: Tidak membolehkan puasa pada hari Tasyrik, baik untuk jamaah haji tamattu' maupun selain mereka. Dengan demikian, umumnya puasa di hari Tasyrik haram, kecuali bagi mereka yang tidak memiliki hewan kurban dalam kondisi tertentu





