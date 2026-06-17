Hari Raya Galungan Dirayakan di Berbagai Daerah di Indonesia

Umat Hindu di seluruh Indonesia merayakan Galungan pada hari ini dengan melaksanakan persembahyangan di berbagai pura di Indonesia.

Umat Hindu di seluruh Indonesia merayakan Galungan pada hari ini. Perayaan ini dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia , terutama di Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, hingga Sumatera.

Di berbagai daerah, ribuan umat Hindu memadati pura-pura untuk melaksanakan persembahyangan. Suasana perayaan juga ditandai dengan pemasangan penjor yang menghiasi jalan dan halaman rumah sebagai simbol rasa syukur serta kemakmuran. Selain menjadi momentum keagamaan, Hari Raya Galungan juga dimaknai sebagai sarana mempererat persaudaraan dan keharmonisan sosial. Setelah Galungan, rangkaian perayaan akan berlanjut hingga Hari Raya Kuningan yang jatuh sepuluh hari kemudian sebagai penghormatan kepada leluhur





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Hari Raya Galungan Umat Hindu Persembahyangan Pura Indonesia

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