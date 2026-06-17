Hari Raya Galungan 2026: Kemenangan Kebenaran Atas Kejahatan

Hari Raya Galungan dirayakan umat Hindu sebagai kemenangan kebenaran (Dharma) atas kejahatan (Adharma). Perayaan ini mengingatkan kita untuk selalu teguh pada kebenaran dan tidak mudah menyerah menghadapi setiap tantangan hidup. Semoga Hari Raya Galungan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi Anda dan keluarga tercinta.

Hari Raya Galungan jatuh pada 17 Juni 2026, memperingati kemenangan kebenaran (Dharma) atas kejahatan ( Adharma ). Umat Hindu merayakan hari ini dengan sesajen (banten) di Pura Luhur Dwijawarsa, Kota Malang.

Tujuan perayaan adalah untuk mengingatkan kita bahwa kebaikan selalu menang atas keburukan. Semoga kemenangan Dharma atas Adharma menginspirasi kita untuk menebarkan kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Rahajeng Rahina Galungan, semoga hari ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi Anda dan keluarga tercinta. Selamat Hari Raya Galungan 2026





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