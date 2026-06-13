Hari Pertama BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses dengan Antusiasme Tinggi dan Dampak Ekonomi Besar

Lebih dari 20.500 pelari menuntaskan 5K dan 10K pada hari pertama BTN JAKIM 2026, didukung cuaca bersahabat, kolaborasi keamanan, dan antusiasme masyarakat, menghasilkan proyeksi dampak ekonomi hingga Rp225 miliar dan menyiapkan skala lebih besar pada peringatan 500 tahun Jakarta.

Hari pertama BTN Jakarta International Marathon 2026 berlangsung dengan semarak di sepanjang rute 5K dan 10K. Lebih dari dua puluh ribu lima ratus pelari berhasil menuntaskan lomba berkat dukungan antusias masyarakat yang memenuhi titik-titik strategis di sepanjang lintasan.

Keberhasilan ini menegaskan posisi BTN JAKIM sebagai salah satu event lari terbesar di Indonesia serta pemicu utama aktivitas ekonomi dan sport tourism di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan apresiasi tinggi atas kelancaran penyelenggaraan, menekankan pentingnya koordinasi sinergis antara pemerintah provinsi, aparat keamanan, serta semua elemen pendukung. Menurutnya, kerja sama antara TNI, Polri, pasukan orange dan satuan-satuan DKI Jakarta menjamin jalur lomba tetap bersih dan aman, sehingga para pelari dapat berlari dengan nyaman serta meraih personal best mereka.

Pramono menambahkan bahwa dukungan penuh pemerintah provinsi akan terus dirasakan pada hari-hari berikutnya, khususnya pada kategori Half Marathon dan Marathon yang dijadwalkan pada Minggu 14 Juni, serta pada perayaan 500 tahun Jakarta tahun depan dimana event ini akan disiapkan dalam skala lebih besar dan terorganisir lebih baik. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon LP Napitupulu menyoroti peran cuaca bersahabat serta tingginya antusiasme peserta dan penonton sebagai faktor utama keberhasilan hari pertama.

Ia menjelaskan bahwa cuaca sejuk membuat pelari dapat menikmati lomba dengan tenang, sementara sorakan masyarakat sepanjang rute menambah semarak suasana kompetisi. Btn JAKIM 2026 melibatkan total 45 ribu lima ratus pelari, termasuk lebih seribu pelari internasional dari lima puluh dua negara. Pada hari pertama, kategori 5K diikuti lima ribu lima ratus peserta dan 10K sebanyak lima belas ribu peserta. Pemenang 5K putra nasional diraih oleh Pandu Sukarya, diikuti Yad Hapizudin dan Marselino Varelian Fallo.

Di putri, podium ditempati oleh Marhaendrassiwi, Azizah Khusnul Qotimah, dan Alicia Chantiqa. Pada kategori 10K putra, tiga besar ditempati Rikki Marthin, Immanuel, dan Arif Hidayatullah, sementara 10K putri dimenangkan oleh Agustina Mardika, diikuti Irma Handayani dan Farah Aurellia. Nixon menegaskan bahwa tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan dampak luas event olahraga dalam meningkatkan kunjungan, aktivitas pelaku usaha, serta sektor pariwisata dan perhotelan. Ia menambahkan bahwa event semacam ini menciptakan permintaan baru yang menggerakkan ekonomi lokal.

Menurut proyeksi pihak penyelenggara Indonesia Muda Road Runner, BTN JAKIM 2026 diperkirakan menghasilkan dampak ekonomi hingga dua ratus dua puluh lima miliar rupiah, melampaui estimasi tahun lalu sekitar seratus lima puluh lima miliar rupiah. Selain partisipasi nasional yang tinggi, atraksi internasional juga terus meningkat dengan seribu dua belas pelari dari Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan sebagai kelompok terbesar.

Hari kedua pada Minggu 14 Juni akan menampilkan Half Marathon dengan enam belas ribu empat ratus pelari dan Marathon dengan delapan ribu enam ratus pelari. Rute akan melewati ikon-ikon kota Jakarta, dimulai dari Monumen Nasional dan berakhir di Gelora Bung Karno. Untuk menjamin kelancaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan dan seluruh pemangku kepentingan akan menerapkan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang menjadi bagian lintasan, sambil mengimbau masyarakat menyesuaikan waktu perjalanan dan menggunakan jalur alternatif.

Melalui BTN Jakarta International Marathon, BTN terus berkomitmen mendukung gaya hidup sehat, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism utama di kawasan





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