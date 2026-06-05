Hari Lingkungan Hidup Sedunia Dirayakan dengan Aksi Unjuk Rasa di Surabaya dan Aktivitas Konservasi Lainnya

Aktivis Ecoton menggelar unjuk rasa di Surabaya memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia menuntut kebersihan sungai dan restorasi lingkungan. Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) mengadakan FGD tentang kebijakan guru honorer. Taman Safari Indonesia II Prigen memperkenalkan anak-anak harimau Sumatera yang lahir dari pengembangbiakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang buktiOperasi Tangkap Tangan terkait pemerasan izin TKA. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel divonis penjara 4 tahun 6 bulan. Serangan Israel di Gaza menewaskan 9 orang, total korban jiwa mencapai 72.942.

Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia , aktivis Ecoton (Pengamatan Ekologi dan Konservasi Lahan Basah) menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat 5 Juni 2026.

Mereka melakukan protes kreatif untuk menentang pencemaran sungai serta menuntut restorasi lingkungan. Para aktivis menyerukan agar sungai diIndonesiaBERSIH, bebas dari sampah dan limbah industri, serta melindungi habitat alami ikan sungai. Pencemaran sungai memang dapat merusak kualitas air, mengganggu rantai makanan, membahayakan biota air dan kesehatan manusia. Keberadaan ikan sungai saat ini semakin terancam oleh limbah industri dan sampah plastik.

Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta dengan tema Menata Ulang Kebijakan Guru Honorer pasca Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 7 Tahun 2026. Acara dibuka oleh Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handoyo Budhisedjati, dan hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor serta anggota DPR RI Komisi X, M Nur Purnamasidi. FORMAS adalah forum kebangsaan yang menghimpun berbagai organisasi masyarakat lintas agama dan sektor, berperan dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen introduction anak-anak harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang lahir 23 Maret 2026 dari pasangan Praja dan Dini. Kelahiran ini merupakan keberhasilan dalam pengembangbiakan spesies terancam punah karena tingkat selektivitas tinggi dalam reproduksi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan barang bukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tentang dugaan pemerasan izin Tenaga Kerja Asing dan pengurusan imigrasi di Jakarta Barat. Barang bukti termasuk kendaraan, mata uang asing, logam mulia.

Delapan orang ditetapkan tersangka termasuk Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim. Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel), divonis hukuman penjara empat tahun enam bulan, denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan, dan uang pengganti Rp3,43 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Noel terbukti bersalah dalam kasus pemerasan pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang meminta lima tahun penjara.

Di Gaza, serangan Israel di empat titik apartemen menewaskan sedikitnya sembilan orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Sejak Oktober 2023, total korban jiwa mencapai 72.942, lebih dari 172.000 luka-luka, ribuan hilang, dan lebih dari 2 juta mengungsi akibat kerusakan perumahan dan infrastruktur. Serangan berlanjut menjelang fajar





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