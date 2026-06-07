Hari Laut Sedunia 2026: KKP Gandeng Semua Pihak untuk Laut Sehat dan Ekonomi Biru Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar peringatan World Ocean Day di Bali, mengajak asosiasi, dunia usaha, LSM, dan masyarakat adat untuk berkolaborasi dalam lima kebijakan ekonomi biru, penanganan sampah plastik, dan perlindungan kawasan konservasi demi laut yang sehat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia , Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan serangkaian inisiatif yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengelola laut secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, A. Koswara, menegaskan bahwa pengelolaan laut seluas Nusantara tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, pemerintah mengundang partisipasi aktif dari asosiasi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat umum. Pada momentum World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 yang berlangsung di Bali, KKP bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, GIZ, Coral Triangle Center, serta berbagai mitra internasional dan lokal.

Acara tersebut menampilkan produk inovasi kelautan, pameran edukasi, dan diskusi panel yang membahas konservasi biodiversitas laut, perubahan iklim, serta perdagangan ilegal satwa laut. Kebijakan utama yang dipromosikan meliputi lima pilar ekonomi biru: dua pilar fokus pada pengembangan perikanan tangkap yang terukur dan budidaya berkelanjutan, sementara tiga pilar lainnya menitikberatkan pada perlindungan ekosistem, termasuk perluasan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir dan pulau kecil, serta penanganan sampah laut secara terpadu.

Pengelolaan sampah menjadi prioritas utama, dengan program Laut Sehat Bebas Sampah yang digerakkan bersama WWF Indonesia. Dewi Lestari Yani Rizki dari WWF menambahkan bahwa 90 % sampah plastik di laut berawal dari daratan, sehingga upaya harus dimulai dari hulu dengan melibatkan pemerintah daerah, industri, dan komunitas untuk mengurangi limpahan plastik ke perairan.

Strategi KKP menekankan pendekatan holistik dari hulu ke hilir, mengintegrasikan kebijakan mitigasi perubahan iklim, rehabilitasi mangrove dan lamun, serta peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Maluku Barat Daya. Pemerintah Provinsi Maluku juga aktif{... } mengkampanyekan perlindungan kawasan konservasi sebagai langkah penting untuk menguatkan ekonomi biru lokal. Di sisi lain, KKP menegaskan komitmen untuk memperkuat pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas ruang laut, memastikan tata kelola yang adil dan lestari bagi komunitas pesisir.

Penguatan hak adat tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui serangkaianforum, pameran, dan kerja sama lintas sektor, KKP berharap momentum Hari Laut Sedunia tidak hanya menjadi simbol semata, melainkan katalisator nyata bagi perubahan kebijakan dan praktik pengelolaan laut di Indonesia. Dengan menumbuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, LSM, dan komunitas lokal, target utama adalah tercapainya laut yang sehat, bebas sampah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Upaya bersama ini diyakini dapat menjadikan ekosistem laut Indonesia sebagai fondasi kuat bagi kemakmuran nasional dan kontribrusinya terhadap mitigasi perubahan iklim global. Selain itu, KKP menyoroti pentingnya inovasi teknologi dalam mitigasi dampak perubahan iklim dan pengurangan sampah plastik, termasuk penggunaan bahan biodegradable, sistem pengelolaan limbah terintegrasi, serta pemantauan satelit untuk mengawasi aktivitas illegal fishing.

Kolaborasi dengan institusi riset dan perguruan tinggi diharapkan dapat mempercepat adopsi solusi berbasis ilmu pengetahuan, sehingga pengelolaan laut Indonesia dapat menjadi model bagi negara lain dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Secara keseluruhan, peringatan Hari Laut Sedunia 2026 di Bali menegaskan kembali tekad KKP untuk memperkuat tata kelola laut melalui partisipasi semua pemangku kepentingan, pengakuan hak adat, dan inovasi berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem laut yang lestari dan ekonomi biru yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia





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Hari Laut Sedunia Ekonomi Biru Pengelolaan Sampah Plastik Perlindungan Kawasan Konservasi Hak Masyarakat Adat

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