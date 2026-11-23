Hari Guru Nasional 25 November 2026 bukan hari libur. Kemendikdasmen merilis tema Guru Hebat Indonesia Kuat dan panduan visual resmi untuk perayaan tahun ini.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen) secara resmi menetapkan Hari Guru Nasional pada 25 November 2026 bukan sebagai hari libur nasional maupun cuti bersama. Keputusan ini mengonfirmasi bahwa aktivitas belajar mengajar dan operasional masyarakat tetap berjalan normal sesuai jadwal biasa tanpa ada penghentian kegiatan pemerintah.

Status Hari Libur dan SKB 2026

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai hari-hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2026. Surat keputusan krusial ini ditandatangani secara resmi oleh tiga menteri utama yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

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Tanggal penandatanganan SKB tersebut terjadi pada 19 September 2025. Dalam lampiran resmi dari dokumen tersebut, pemerintah menetapkan total 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama yang akan berlaku sepanjang tahun kalender 2026 untuk seluruh instansi pemerintah dan swasta di Indonesia.

Adanya daftar 17 hari libur nasional dan 8 cuti bersama tersebut menegaskan bahwa 25 November 2026 tidak termasuk dalam kategori hari libur. Oleh karena itu, tidak ada aturan khusus yang menghentikan aktivitas warga atau sekolah pada tanggal tersebut. Semua pihak diimbau untuk menyesuaikan rencana kegiatan mereka sesuai dengan rutinitas harian yang sudah ada.

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Tema dan Logo Resmi Perayaan 2026

Kemendikdasmen telah mengumumkan tema dan logo resmi untuk peringatan Hari Guru Nasional 2026 melalui laman pengumuman resmi pada 2 November 2026. Tema yang diusung dalam perayaan tahun ini adalah Guru Hebat, Indonesia Kuat. Pernyataan resmi tersebut dikeluarkan untuk memberikan arah yang jelas bagi seluruh elemen masyarakat dalam merespons peringatan tersebut.

Tema Guru Hebat, Indonesia Kuat diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya apresiasi terhadap profesi guru di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, tema ini juga dirancang untuk memperluas praktik-praktik baik yang telah ada dalam dunia pendidikan serta membangun rasa kebanggaan tinggi terhadap peran strategis pendidik.

Dalam upaya mewujudkan visi pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan, tema ini juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi antar berbagai pihak. Dukungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah diyakini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kualitas pendidikan nasional.

Panduan Visual dan Makna Logo Resmi

Untuk mendukung perayaan, Kemendikdasmen menyediakan logo resmi Hari Guru Nasional 2026 yang dapat diunduh melalui lampiran pada laman pengumuman pemerintah. Logo tersebut mengandung beberapa elemen utama yaitu bentuk hati berwarna emas, ilustrasi buku yang terbuka, serta figur murid.

Di samping elemen-elemen visual tersebut, terdapat tulisan Hari Guru Nasional 2026 dan slogan Guru Hebat, Indonesia Kuat. Bentuk hati melambangkan kasih sayang, ketulusan, dan pengabdian guru dalam mendidik murid. Ilustrasi buku menggambarkan proses pembelajaran dan pendidikan yang tak berhenti.

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Figur guru dan murid merepresentasikan hubungan harmonis antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pendidikan. Penggunaan logo ini harus mengikuti panduan visual yang ditetapkan yaitu tidak mengubah warna, proporsi, maupun susunan elemen. Harus tersedia ruang kosong minimal setinggi huruf H pada kata HARI.

Jadwal Kegiatan dan Upacara Nasional

Berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Bulan Guru Nasional 2026, salah satu kegiatan utama yang dijadwalkan pada 25 November adalah upacara peringatan Hari Guru Nasional. Upacara ini akan menjadi wujud nyata penghormatan negara terhadap jasa-jasa guru yang telah mencerdaskan bangsa.

Pengaturan kegiatan belajar atau agenda khusus peringatan dapat disesuaikan dengan kebijakan satuan pendidikan setempat. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi setiap sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan yang relevan dengan konteks lokal tanpa mengganggu kurikulum utama.

Masyarakat, sekolah, dan instansi pendidikan dapat menggunakan logo resmi tersebut untuk memeriahkan Hari Guru Nasional 2026. Dengan memahami status libur dan tema resmi, seluruh pihak dapat berpartisipasi secara optimal dalam merayakan hari bersejarah bagi para pendidik Indonesia.