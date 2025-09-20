Hari Buruh: Antara Job Hugging, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Buruh di Indonesia

Laporan ini menyoroti tantangan dunia ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk fenomena 'job hugging', pertumbuhan ekonomi yang positif namun anomali, serta isu kesejahteraan buruh yang belum memadai. Analisis data dan survei menunjukkan kompleksitas situasi ekonomi dan dampaknya pada pekerja.

Hari Buruh dan tantangan dunia ketenagakerjaan di Indonesia menjadi sorotan utama dalam laporan ini. Fenomena job hugging , atau 'memeluk pekerjaan', menjadi tren baru di mana pekerja, terutama generasi muda, memilih untuk bertahan dalam pekerjaan yang mungkin tidak memuaskan atau tidak memberikan ruang untuk berkembang. Hal ini disebabkan oleh rasa aman dan ketidakpastian pasar kerja, membuat mereka enggan mencari tantangan baru.

Situasi ini berbeda dengan fenomena job hopping, di mana pekerja sering berpindah pekerjaan untuk mencari pengalaman baru atau pendapatan yang lebih tinggi. Job hugging, sebagaimana dijelaskan oleh Jennifer Schielke, CEO Summit Group Solutions, dapat dikenali melalui tanda-tanda seperti peningkatan stres, fokus pada area yang sudah dikuasai, dan kurangnya antusiasme untuk peran tambahan. Pekerja mungkin merasa terjebak dalam posisi mereka karena takut kehilangan pekerjaan, bahkan jika mereka sudah melampaui peran mereka.\Pada awal Agustus, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 5,12% pada kuartal II-2025. Namun, laporan ini juga mengungkap anomali, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan kondisi riil masyarakat. Survei Litbang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa perekonomian stagnan atau tidak mengalami kemajuan berarti. Banyak responden melaporkan bahwa pendapatan mereka tetap sama atau bahkan menurun, sebagian karena perlambatan usaha atau pemutusan hubungan kerja. Hanya sedikit responden yang mengalami peningkatan pendapatan. Mayoritas responden juga merasa kesulitan mencari pekerjaan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun angka pertumbuhan ekonomi terlihat positif, masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan.\Peran buruh sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, kesejahteraan buruh masih menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian lebih. Meskipun menjadi tulang punggung sektor industri, nasib buruh belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan yang layak. Contohnya, sektor manufaktur sebagai jantung perekonomian nasional, terus mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Namun, ironisnya, kontribusi besar sektor manufaktur ini tidak sejalan dengan kesejahteraan buruh. Kenaikan upah buruh sektor manufaktur terus menurun, menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi buruh dan penghargaan yang mereka terima. Rata-rata upah yang diterima buruh juga masih relatif rendah. Situasi ini menuntut adanya kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat





