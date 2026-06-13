Harga Tiket Piala Dunia 2026 Naik Drastis dan Kritik dari Penggemar

Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dipertanyakan karenaHarga tiket yang meningkat drastis dibandingkan dengan turnamen sebelumnya. Artikel ini mengupas kenaikan harga tiket di setiap tahap kompetisi, penerapan sistem dynamic pricing oleh FIFA, dan dampaknya terhadap aksesibilitas suporter.

FIFA telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan akurasi deteksi offside dalam pertandingan, serta untuk membuat avatar tiga dimensi atau 3D yang mewakili seluruh pemain yang kompetisi Piala Dunia 2026 .

Turnamen yang akan digelar bersamaan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini menuai kritik karena harga tiket yang dikenakan dinilai sangat tinggi dan membebani suporter. Pencapaian teknologi AI tersebut diharapkan dapat meningkatkan fairness dalam penilaian wasit dan memberikan pengalaman visual baru bagi penggemar worldwide. Kritik utama terhadap Piala Dunia 2026 berfokus pada struktur harga tiket.

Sebagai contoh, tiket untuk pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Kota Meksiko dijual mulai dari 560 dolar AS, yang setara dengan sekitar 10 juta rupiah dengan kurs konversi, jauh di atas kisaran harga tiket pembuka Piala Dunia 2022 di Qatar yang berkisar antara 55 hingga 618 dolar AS. Harga tiket fase grup juga melonjak dengan rata-rata sekitar 400 dolar AS, sementara pada Qatar tiket fase grup dijual mulai 11 dolar AS.

Kenaikan paling ekstrem terlihat pada tiket final, di mana tiket termurah Piala Dunia 2026 dibanderol 2.030 dolar AS, sedangkan termahal mencapai 6.370 dolar AS. Angka ini kontras dengan harga final Qatar yang hanya berkisar antara 206 hingga 1.607 dolar AS. FIFA pertama kali mengadopsi sistem dynamic pricing atau penetapan harga dinamis untuk Piala Dunia 2026, di mana harga tiket dapat berubah secara real time mengikuti tingkat permintaan pasar.

Model ini mengikuti praktik industri tiket di beberapa kompetisi olahraga besar di Amerika Utara. Sistem ini menjadi alasan tambahan mengapa harga bisa berbeda jauh antar stage dan kategori seat. Kritik dari kelompok suporter menyarankan bahwa kebijakan ini mengutamakan profitabilitas dibandingkan aksesibilitas, mengancam keberadaan suporter dengan anggaran terbatas. Kombinasi lokasi yang tersebar di empat zona waktu, jumlah pertandingan yang banyak, dan harga tiket yang tinggi diharapkan akan memengaruhi atmosfer dan partisipasi直接的 penggemar di lokasi, meski'. $





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Piala Dunia 2026 Harga Tiket Dynamic Pricing Kritik Penggemar AI Wasit Offside

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