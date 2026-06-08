Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa harga TBS sawit kelapa sawit mulai membaik. Pemerintah menargetkan pemulihan harga dapat mencapai 100 persen dalam waktu dekat.

Mentan Amran Ungkap Harga TBS Sawit Mulai Pulih, Pemerintah Target 100 Persen. Harga TBS sawit kelapa sawit mulai membaik, kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman .

Menurutnya, sekitar 70 persen harga TBS yang sebelumnya mengalami penurunan kini telah berangsur pulih. Pemerintah menargetkan pemulihan harga dapat mencapai 100 persen dalam waktu dekat. Bahkan, Amran menilai harga TBS berpotensi naik lebih tinggi dibandingkan sebelumnya karena didukung oleh faktor kurs. Amran mengungkapkan, stok beras nasional saat ini berada di angka 5,3 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir bulan.

Stok cadangan beras pemerintah telah mencapai 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan membuka akses publik untuk verifikasi. Berdasarkan data Satgas PRR 24 April 2026, tercatat dari total 42.702 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi sawah di tiga provinsi terdampak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional sangat aman menghadapi El Nino Godzilla yang diprediksi berlangsung enam bulan, dengan ketersediaan beras mencapai rekor tertinggi





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Harga TBS Sawit Pemerintah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

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