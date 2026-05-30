Harga Referensi CPO Turun Akibat Penurunan Permintaan dari India

Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi CPO Juni 2026 turun 1,91% akibat permintaan India menurun. Bea keluar dan pungutan ekspor disesuaikan.

Kementerian Perdagangan ( Kemendag ) mengumumkan penurunan harga referensi (HR) minyak kelapa sawit mentah ( CPO ) untuk periode 1-30 Juni 2026. HR CPO ditetapkan sebesar 1.029,51 dolar AS per metrik ton (MT), turun 20,07 dolar AS atau 1,91 persen dari periode sebelumnya yang sebesar 1.049,58 dolar AS per MT.

Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya permintaan dari negara importir utama seperti India, yang merupakan importir CPO terbesar dunia. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, menjelaskan bahwa faktor utama penurunan adalah berkurangnya pembelian dari India karena meningkatnya stok domestik mereka dan kebijakan perdagangan yang lebih ketat. Penurunan HR CPO berdampak langsung pada bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) yang dikenakan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, BK CPO untuk Juni 2026 ditetapkan sebesar 148 dolar AS per MT, merujuk pada PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025. Sementara PE CPO ditetapkan sebesar 12,5 persen dari HR CPO, yaitu 128,6892 dolar AS per MT, berdasarkan PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026. Penetapan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan domestik, sekaligus mendukung program biodiesel nasional.

Proses perhitungan HR CPO dilakukan dengan merata-rata harga dari tiga bursa utama selama periode 20 April hingga 19 Mei 2026. Tiga sumber tersebut adalah bursa CPO Indonesia sebesar 920,80 dolar AS per MT, bursa CPO Malaysia sebesar 1.138,22 dolar AS per MT, dan harga port CPO Rotterdam sebesar 1.429,40 dolar AS per MT.

Namun, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, jika selisih harga rata-rata dari ketiga sumber melebihi 40 dolar AS, maka HR CPO dihitung menggunakan rata-rata dari dua sumber yang menjadi median dan terdekat dari median. Dalam hal ini, median adalah bursa Malaysia (1.138,22) dan bursa Indonesia (920,80) yang selisihnya 217,42 dolar AS, sehingga digunakan dua sumber yaitu bursa Malaysia dan bursa Indonesia. Rata-rata keduanya menghasilkan HR 1.029,51 dolar AS per MT.

Penurunan HR CPO ini juga mempengaruhi produk turunan seperti minyak sawit kemasan. Untuk CPO dalam kemasan bermerek dengan berat netto ≤ 25 kg, dikenakan BK sebesar 33 dolar AS per MT, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1415 Tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah fluktuasi harga global. Pasar CPO dunia sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan dari India, China, dan Uni Eropa.

India sebagai importir utama sering mengubah kebijakan impornya berdasarkan produksi domestik minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Penurunan permintaan dari India tidak hanya menekan harga CPO Indonesia, tetapi juga mempengaruhi pendapatan negara dari sektor ekspor komoditas ini. Indonesia adalah produsen CPO terbesar dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Oleh karena itu, setiap perubahan harga CPO menjadi perhatian serius pemerintah.

Kemendag terus memantau perkembangan pasar dan siap mengambil langkah stabilisasi jika diperlukan. Para pelaku usaha diharapkan dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan kondisi terbaru. Pemerintah juga mendorong diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara potensial lainnya seperti Pakistan, Bangladesh, dan kawasan Afrika. Selain itu, penggunaan CPO untuk biodiesel dalam negeri terus ditingkatkan melalui program B35, yang diharapkan dapat menyerap kelebihan pasokan dan menstabilkan harga.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia tetap bertahan dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Masyarakat dan pelaku industri diimbau untuk mengikuti perkembangan kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Kemendag dan kementerian terkait agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berbisnis. Penurunan HR CPO periode ini menjadi pengingat akan volatilitas harga komoditas global yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan





