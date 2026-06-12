Harga Pertamax Naik, Sekretaris Kabinet RI Jelaskan Alasan

Sekretaris Kabinet RI Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa harga Pertamax dan Pertamax Green naik karena mengikuti harga minyak dunia.

Sekretaris Kabinet RI Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa harga Pertamax dan Pertamax Green naik karena mengikuti harga minyak dunia . Ia menyatakan bahwa Pertamax bukan BBM subsidi sehingga harga Pertamax harus mengikuti harga minyak dunia .

Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak dinaikkan. Menurut Teddy, harga minyak dunia naik drastis sejak Maret 2026 seiring perkembangan perang AS-Israel di Iran. Pemerintah kemudian memutuskan menaikkan harga Pertamax usai menahan selama beberapa bulan. Harga BBM RON 92/95 di Asia Tenggara lebih mahal di Filipina, Laos, Thailand, Myanmar, dan Singapura.

Juru Bicara Sekretariat Kabinet RI Fadjroel Rachman mengatakan bahwa pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM selama beberapa bulan. Pemerintah kemudian memutuskan menaikkan harga Pertamax usai menahan selama beberapa bulan. Sekretariat Kabinet RI mengirim unggahan tentang harga BBM di media sosial Instagram. Unggahan tersebut dirilis Setkab di tengah demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Sekretariat Kabinet mengunggah paparan Teddy tentang perbandingan harga BBM di Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dalam unggahan tersebut, Setkab menyatakan harga BBM RON 92/95 di negara lain lebih mahal, di antaranya di Filipina Rp22.158 per liter, Laos Rp31.945 per liter, Thailand Rp28.910 per liter, Myanmar Rp25.085 per liter, dan Singapura Rp42.971 per liter. Pemerintah RI berupaya menahan kenaikan harga BBM selama beberapa bulan. Pemerintah kemudian memutuskan menaikkan harga Pertamax usai menahan selama beberapa bulan.

Sekretariat Kabinet RI mengirim unggahan tentang harga BBM di media sosial Instagram. Unggahan tersebut dirilis Setkab di tengah demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Sekretariat Kabinet mengunggah paparan Teddy tentang perbandingan harga BBM di Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dalam unggahan tersebut, Setkab menyatakan harga BBM RON 92/95 di negara lain lebih mahal, di antaranya di Filipina Rp22.158 per liter, Laos Rp31.945 per liter, Thailand Rp28.910 per liter, Myanmar Rp25.085 per liter, dan Singapura Rp42.971 per liter





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Sekretaris Kabinet RI Harga Pertamax Pertamax Green Minyak Dunia Pertamina

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