Harga Pertamax Masih di bawah Harga Keekonomian, Pemerintah Lakukan Penyesuaian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa harga Pertamax saat ini dinilai masih berada di bawah harga keekonomian. Kebijakan penyesuaian harga BBM non subsidi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah moderat untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi dan daya beli masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi RON 92 di sejumlah negara tetangga Indonesia telah berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter.

Hal ini menyebabkan harga Pertamax saat ini dinilai masih berada di bawah harga keekonomian. Kebijakan penyesuaian harga BBM non subsidi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah moderat untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan energi dan daya beli masyarakat. Ketersediaan energi tetap terjaga, sedangkan masyarakat tidak terlalu terbebani. Daya beli masyarakat tetap terjaga, meskipun pasti akan ada dampaknya.

Kelompok rentan dijaga daya belinya dengan menahan harga BBM subsidi untuk Pertalite, dan solar





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BBM Non Subsidi Pertamax Penyesuaian Harga Keseimbangan Pasokan Energi Daya Beli Masyarakat

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