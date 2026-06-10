Harga Pertamax dan Pertamax Green Naik per 10 Juni 2026, Ini Tips Hemat BBM

Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250/liter dan Pertamax Green Rp17.000/liter mulai 10 Juni 2026. Simak tips hemat BBM dari Hyundai Indonesia untuk mengurangi dampak kenaikan harga.

Pertamina Patra Niaga pada 10 Juni 2026 resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95). Kenaikan ini membuat harga Pertamax naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter, sementara Pertamax Green naik dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter.

Penyesuaian harga ini tentu berdampak langsung pada masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor yang harus merogoh kocek lebih dalam untuk pengisian bahan bakar. Para analis memperkirakan bahwa kenaikan ini akan meningkatkan biaya transportasi dan berpotensi mendorong inflasi, sehingga diperlukan langkah adaptif dari konsumen untuk mengurangi pengeluaran. Menghadapi kenaikan harga BBM, penting bagi pemilik kendaraan untuk mengadopsi gaya berkendara yang lebih efisien. Hyundai Indonesia melalui rilis resminya memberikan lima rekomendasi sederhana untuk menghemat konsumsi bensin.

Pertama, pastikan kondisi mesin selalu prima dengan melakukan perawatan rutin. Periksa apakah ada lampu peringatan yang menyala di dashboard, dan segera bawa ke bengkel resmi jika diperlukan. Bersihkan bagian dalam mesin secara berkala untuk mencegah penumpukan kerak karbon, dan ganti oli tepat waktu agar mesin bekerja lebih efisien. Kedua, saat berkendara di jalan padat, hindari menginjak gas secara berlebihan.

Biarkan mobil melaju pelan saat macet untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi. Ketiga, jaga putaran mesin tetap rendah di sekitar 2.000 RPM, terutama saat perjalanan jauh di jalan tol. Gunakan gigi tinggi untuk efisiensi bahan bakar per kilometer yang lebih baik, serta mengurangi kebisingan kabin. Keempat, manfaatkan fitur mode ECO yang tersedia pada beberapa mobil modern di Indonesia.

Mode ini akan mengatur respons gas secara otomatis untuk memaksimalkan efisiensi konsumsi BBM, sehingga pengemudi tidak perlu repot mengontrol sendiri. Kelima, perhatikan faktor lingkungan seperti kondisi jalan dan beban kendaraan. Usahakan untuk tidak membawa barang yang tidak perlu di bagasi karena bobot ekstra akan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Selain itu, periksa tekanan angin ban secara rutin karena ban yang kurang kembang atau terlalu kempis akan meningkatkan hambatan gulir dan memboroskan bensin.

Dengan menerapkan tips ini secara konsisten, konsumen dapat menghemat biaya bahan bakar hingga 20-30 persen. Meskipun harga BBM naik, perubahan kebiasaan kecil dapat membantu mengurangi beban finansial dan turut menjaga lingkungan dengan menekan emisi karbon





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Pertamax Kenaikan Harga BBM Hemat Bahan Bakar Pertamina Tips Berkendara

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