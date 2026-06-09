Harga Pertamax dan Pertamax Green Naik Mulai 10 Juni 2026

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026, sementara harga produk lainnya tetap stabil.

PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga untuk dua jenis produk bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, yang akan berlaku mulai tanggal 10 Juni 2026 .

Kenaikan ini disampaikan dalam siaran pers resmi perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai regulator. Koordinasi dengan pemerintah menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan ini, dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta kondisi pasar ekonomi global.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa langkah ini sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Ia menambahkan bahwa harga jual untuk kedua produk tersebut diputuskan dengan tetap menjaga koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat, sekaligus mengoptimalkan operasional perusahaan di tengah fluktuasi ekonomi global. Penyesuaian harga juga merupakan bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mencocokkan dengan realitas pasar.

Perusahaan memastikan bahwa kenaikan harga tersebut tidak akan mengganggu keamanan pasokan BBM di seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina di Indonesia. Pasokan untuk Pertamax dan Pertamax Green tetap dijamin tersedia dan aman di semua SPBU Pertamina, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan. Sementara itu, harga produk bahan bakar lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo (RON 98) tetap dihargai Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) Rp24.800 per liter.

Bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter dan Biosolar seharga Rp6.800 per liter. Informasi harga terbaru dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, dan aplikasi MyPertamina





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Pertamina Kenaikan Harga BBM Pertamax Pertamax Green 10 Juni 2026

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