Harga Perak Dunia Terpukul 6% Akibat Inflasi dan Suku Bunga Tinggi AS

Harga perak dunia di pasar spot mengalami penurunan drastis pada pekan ini, mencapai penurunan hingga 6% lebih. Penyebab utama dari penurunan ini adalah kekhawatiran pasar terkait risiko inflasi yang berasal dari lonjakan harga minyak dan peluang suku bunga tinggi Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan akan bertahan lebih lama.

Menurut data Refinitiv pada perdagangan Jumat (24/4/2026), harga perak di pasar spot tercatat di US$75,62 per onz, mengalami penurunan 6,4% dari posisi pekan lalu. Tekanan utama bagi perak pekan ini berasal dari harga minyak yang masih tinggi akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Kenaikan harga energi ini membuat pasar khawatir bahwa inflasi global akan sulit untuk turun.

Bagi perak, kondisi ini menjadi tekanan besar karena jika inflasi tetap tinggi, The Federal Reserve atau bank sentral AS berpotensi untuk menahan suku bunga di level tinggi lebih lama. Ekspektasi ini membuat perak kurang menarik bagi investor karena tidak memberikan bunga seperti obligasi. Situasi ini menjadi cukup unik karena biasanya konflik geopolitik membuat perak diburu sebagai aset aman. Namun, kali ini dampak perang juga mengangkat harga minyak, memperbesar risiko inflasi, dan mendorong ekspektasi suku bunga tinggi lebih lama.

Kombinasi inilah yang akhirnya menahan laju perak. Tekanan perak semakin berat karena dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah AS ikut menguat. Dolar yang lebih kuat membuat perak lebih mahal bagi pembeli di luar AS, sementara kenaikan yield membuat investor lebih tertarik pada aset berbunga. Selain itu, perak sebagai bahan baku barang industri juga tertekan dengan ketidakpastian global yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi global.

Sehingga akan memengaruhi permintaan perak. Selain faktor-faktor tersebut, kondisi pasar komoditas juga terpengaruh oleh dinamika geopolitik yang tidak stabil. Konflik internasional yang berkepanjangan dan ketidakpastian politik di beberapa negara membuat investor lebih cenderung mencari aset yang lebih aman seperti emas. Hal ini juga berkontribusi terhadap penurunan permintaan perak di pasar global.

Para analis menilai bahwa dalam jangka pendek, harga perak akan terus mengalami tekanan jika kondisi inflasi dan suku bunga tinggi tetap berlarut-larut. Namun, dalam jangka panjang, perak masih memiliki potensi untuk pulih jika kondisi ekonomi global menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan stabilisasi. Investor diharapkan untuk memantau perkembangan harga minyak, kebijakan moneter AS, dan dinamika geopolitik untuk membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana





