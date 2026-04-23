Harga Perak Antam Turun Tipis pada 23 April 2026

Harga perak Antam per gram mengalami penurunan sebesar Rp 600 menjadi Rp 48.950 pada 23 April 2026, seiring dengan pelemahan harga emas Antam. Artikel ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi harga perak, produk-produk perak yang ditawarkan Antam, dan tips bagi investor.

Harga perak Antam mengalami koreksi tipis pada tanggal 23 April 2026, mencerminkan dinamika pasar komoditas yang terus berubah. Berdasarkan data terbaru dari Logam Mulia , harga perak Antam per gram ditetapkan sebesar Rp 48.950, mengalami penurunan sebesar Rp 600 dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya yang berada di level Rp 49.550 per gram.

Penurunan ini terjadi bersamaan dengan pelemahan harga emas Antam, yang turun Rp 25.000 menjadi Rp 2.805.000 per gram. Kondisi ini memicu pertanyaan penting bagi para investor mengenai prospek investasi perak dan emas dalam jangka pendek dan panjang, serta memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi harga kedua logam mulia tersebut. Antam menawarkan berbagai pilihan produk perak untuk memenuhi kebutuhan industri dan investasi.

Produk unggulan termasuk Perak Butiran Murni 99,95% yang ideal untuk industri kerajinan dan perhiasan, serta perak batangan dengan berbagai ukuran. Perak batangan tersedia dalam ukuran 250 gram dengan harga Rp 12.762.500 dan ukuran 500 gram seharga Rp 24.600.000. Selain itu, Antam juga memiliki koleksi Perak Antam Heritage yang menawarkan desain eksklusif. Harga Perak Antam Heritage dengan berat 31,1 gram saat ini adalah Rp 2.146.351, dengan harga termasuk PPN 11% mencapai Rp 2.382.450.

Penting untuk diingat bahwa harga-harga tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku. Diversifikasi produk ini memungkinkan investor untuk memilih produk yang paling sesuai dengan preferensi dan tujuan investasi mereka. Pergerakan harga perak Antam dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental, baik secara global maupun domestik. Nilai tukar perak terhadap Dolar AS (XAG/USD) merupakan indikator penting yang perlu diperhatikan.

Dinamika permintaan dan penawaran di pasar global, perkembangan teknologi dalam industri pengguna perak, serta aktivitas daur ulang perak juga berperan dalam membentuk tren harga. Kondisi ekonomi makro global, seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi, memiliki dampak signifikan terhadap harga perak. Investor seringkali mencari perak sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi atau geopolitik, yang dapat mendorong kenaikan harga. Rasio Emas-Perak juga menjadi indikator yang berguna bagi para analis untuk membandingkan nilai relatif kedua logam mulia ini.

Dengan memahami faktor-faktor ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan strategis. Pemantauan terhadap berita ekonomi dan analisis pasar secara berkala sangat dianjurkan untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dari investasi perak Antam





