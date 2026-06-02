Harga Pangan Terkini: Cabai Rawit Merah Tembus Rp73.500, Telur Ayam Naik

Badan Pangan Nasional mencatat kenaikan harga cabai rawit merah, telur ayam, dan minyak goreng curah. Harga cabai rawit merah mencapai Rp73.500/kg, sementara telur ayam Rp30.400/kg. Pemerintah memastikan stabilitas harga tetap terjaga.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan signifikan pada hari ini, Selasa, 17 Desember 2024. pantauan panel harga nasional menunjukkan beberapa bahan pokok seperti cabai rawit merah, telur ayam ras, dan minyak goreng curah mencatat kenaikan.

Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang peningkatan kebutuhan rumah tangga dan sektor usaha makanan di berbagai daerah. Pemerintah terus memantau perkembangan harga untuk menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat. Harga cabai rawit merah tercatat mencapai Rp73.500 per kilogram, melanjutkan tren kenaikan yang juga terjadi pada jenis cabai lainnya. Cabai merah besar dibanderol Rp63.500 per kg, sementara cabai merah keriting berada di level Rp63.450 per kg.

Sementara itu, harga telur ayam ras naik menjadi Rp30.400 per kg, dan daging ayam ras segar dijual Rp36.900 per kg. Untuk protein hewani lainnya, daging sapi kualitas I mencapai Rp150.700 per kg dan kualitas II Rp143.900 per kg. Kenaikan ini didorong oleh faktor cuaca dan permintaan yang meningkat. Di kelompok bumbu dapur, harga bawang merah mencapai Rp54.000 per kg, sedangkan bawang putih Rp39.600 per kg.

Komoditas beras juga menunjukkan variasi: beras kualitas bawah I Rp15.150 per kg, bawah II Rp14.800 per kg, medium I Rp15.850 per kg, medium II Rp15.750 per kg, super I Rp16.950 per kg, dan super II Rp16.550 per kg. Untuk kebutuhan pokok lainnya, gula pasir premium Rp20.200 per kg, gula lokal Rp19.250 per kg, minyak goreng curah Rp20.850 per liter, minyak kemasan merek I Rp24.250 per liter, dan merek II Rp23.250 per liter.

Meski beberapa harga naik, secara umum stabilitas masih terjaga berkat intervensi pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan bahwa harga pangan secara umum relatif stabil menjelang Hari Raya Idul Adha 2025. Pemerintah melalui Bapanas dan Kementerian Perdagangan terus melakukan pemantauan dan operasi pasar untuk mengendalikan lonjakan harga. Data harga yang diperbarui secara berkala menjadi acuan bagi pelaku usaha, pedagang, dan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi.

Masyarakat diimbau tetap waspada dan berbelanja bijak, serta melaporkan jika menemukan harga yang tidak wajar di pasaran. Kondisi ini diharapkan dapat segera terkendali dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan





