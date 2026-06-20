Harga Pangan Naik: Cabai Rawit Merah dan Telur Ayam Ras Mantap di Atas Rp76.000 dan Rp29.000 per Kilogram

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional melaporkan kenaikan signifikan harga cabai rawit merah dan telur ayam ras, serta berbagai komoditas pangan lainnya, yang memicu perhatian terhadap stabilitas harga di Indonesia.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis ( PIHPS ) Nasional merilis data terbaru yang menunjukkan fluktuasi harga pangan di seluruh Indonesia. Cabai rawit merah mencapai Rp76.300 per kilogram, sementara telur ayam ras berada di angka Rp29.950 per kilogram berdasarkan pemantauan pada Sabtu, 20 Juni, pukul 09.30 WIB.

Kenaikan harga-harga tersebut menarik perhatian publik terhadap stabilitas harga pangan dan memberikan gambaran terkini mengenai dinamika pasar komoditas pangan. Informasi ini penting sebagai acuan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi perkembangan terkini. Laporan PIHPS mencatat berbagai jenis cabai mengalami harga tinggi. Cabai merah besar dihargai Rp57.700 per kilogram, cabai merah keriting Rp55.500 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp54.950 per kilogram.

Harga telur ayam ras yang mencapi Rp29.950 per kilogram berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga. Komoditas bawang juga menunjukkan harga signifikan, dengan bawang merah di Rp53.650 per kilogram dan bawang putih di Rp41.100 per kilogram. Untuk beras, harga bervariasi berdasarkan kualitas: beras kualitas bawah I dan II masing-masing Rp14.650 dan Rp14.600 per kilogram, kualitas medium I dan II masing-masing Rp16.300 dan Rp16.100 per kilogram, serta kualitas super I dan II masing-masing Rp17.550 dan Rp17.100 per kilogram.

Harga daging dan gula juga menjadi sorotan. Daging ayam ras segar tercatat Rp37.100 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp149.300 per kilogram, dan daging sapi kualitas II Rp140.500 per kilogram. Gula pasir premium dijual Rp20.300 per kilogram, sedangkan gula pasir lokal Rp19.100 per kilogram. Minyak goreng curah Rp20.600 per liter, kemasan bermerek I Rp24.200 per liter, dan kemasan bermerek II Rp23.350 per liter.

Data ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi harga pangan saat ini, yang dapat digunakan untuk analisis kebijakan dan pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga





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