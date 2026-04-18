Harga Pangan Melonjak, Cabai Rawit Merah Capai Rp71.550 per Kg

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat lonjakan harga sejumlah komoditas pangan strategis, dengan cabai rawit merah mencapai Rp71.550 per kilogram dan telur ayam ras Rp32.300 per kilogram. Kenaikan ini berpotensi memicu kekhawatiran inflasi.

Harga berbagai komoditas pangan strategis di tingkat pedagang eceran secara nasional terpantau mengalami fluktuasi. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, pada Sabtu, pukul 09.20 WIB, beberapa komoditas menunjukkan kenaikan yang signifikan. Telur ayam ras tercatat mencapai Rp32.300 per kilogram (kg), sebuah angka yang perlu dicermati oleh para pelaku usaha dan konsumen.

Lebih mengkhawatirkan lagi, harga cabai rawit merah melonjak drastis hingga Rp71.550 per kg, menempatkannya sebagai salah satu komoditas dengan kenaikan harga paling tajam. Kenaikan harga komoditas utama seperti cabai rawit merah ini berpotensi memicu kekhawatiran inflasi dan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi rumah tangga dengan pendapatan rendah. Selain kedua komoditas tersebut, data PIHPS juga mencatat harga pangan strategis lainnya. Bawang merah diperdagangkan di harga Rp46.150 per kg, sementara bawang putih berada di kisaran Rp39.950 per kg. Pergerakan harga komoditas bumbu dapur ini secara umum menunjukkan tren kenaikan yang perlu diwaspadai. Untuk sektor beras, yang merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia, harga juga bervariasi tergantung kualitasnya. Beras kualitas bawah I dijual seharga Rp14.600 per kg, dan kualitas bawah II Rp14.550 per kg. Sementara itu, beras kualitas medium I dihargai Rp16.100 per kg, dan kualitas medium II Rp15.950 per kg. Fluktuasi harga beras ini merupakan indikator penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional, mengingat beras merupakan pondasi utama ketahanan pangan keluarga. Lebih lanjut, berbagai jenis cabai lainnya juga menunjukkan tren harga yang perlu diperhatikan. Cabai merah besar terpantau di harga Rp46.300 per kg, cabai merah keriting Rp45.250 per kg, dan cabai rawit hijau Rp48.950 per kg. Perbedaan harga antar jenis cabai ini mencerminkan tingkat permintaan dan pasokan yang berbeda di pasar. Di sektor protein hewani, daging ayam ras segar dijual seharga Rp40.400 per kg, sedangkan daging sapi kualitas I mencapai Rp147.700 per kg dan kualitas II Rp139.850 per kg. Kenaikan harga daging, terutama daging sapi, dapat memberikan tekanan tambahan pada anggaran rumah tangga. Gula pasir, komoditas penting lainnya, juga mengalami kenaikan harga. Gula pasir kualitas premium tercatat di Rp20.250 per kg, sementara gula pasir lokal Rp19.150 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng, baik curah maupun kemasan, juga menunjukkan pergerakan yang perlu dipantau. Minyak goreng curah dijual seharga Rp20.300 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I Rp23.500 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek II Rp22.650 per liter. Informasi harga yang akurat dan terkini dari PIHPS ini sangat krusial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan stabilisasi harga pangan dan melindungi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi lonjakan inflasi yang dapat menggerus daya beli





