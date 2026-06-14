Harga Pangan Eceran Nasional Tampak Beragam, Cabai Rawit Merah Tertinggi

Data PIHPS Bank Indonesia mencatat harga berbagai komoditas pangan strategis di pasar eceran nasional, dari telur, beras, cabai, daging, gula, hingga minyak goreng, dengan cabai rawit merah menjadi yang termahal.

Harga pangan di tingkat eceran nasional menunjukkan pola yang beragam dengan beberapa komoditas utama seperti telur ayam, beras, cabai, dan daging sapi tetap menjadi sorotan utama.

Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini sejumlah komoditas pangan strategis di pasar eceran. Pada kategori tels, harga telur ayam ras tercatat di angka Rp 30.100 per kilogram. Untuk komoditas bawang, harga bawang merah mencapai Rp 55.450 per kg sedangkan bawang putih berada di level Rp 42.300 per kg. Dalam kelompok beras, terjadi variasi harga berdasarkan kualitas.

Beras kualitas bawah I dijual dengan harga Rp 14.650 per kg dan kualitas bawah II sebesar Rp 14.500 per kg. Beras kualitas medium Ibergharga Rp 16.250 per kg, sedangkan medium II dihargai Rp 16.050 per kg. Untuk kelas premium, beras super I mencapai Rp 17.550 per kg dan super II sebesar Rp 17.000 per kg. Komoditas hortikultura terutama cabai menunjukkan fluktuasi yang signifikan.

Cabai rawit merah menjadi yang termahal dengan harga Rp 74.550 per kg, diikuti cabai merah besar Rp 61.300 per kg, cabai merah keriting Rp 56.150 per kg, dan cabai rawit hijau Rp 53.900 per kg. Protein hewani seperti daging ayam ras segar berada di level Rp 37.200 per кг, sementara daging sapi kualitas I mencapai Rp 148.600 per kg dan kualitas II di harga Rp 139.650 per kg.

Pada kelompok gula, gula pasir premium dijual Rp 20.250 per kg dan gula lokal Rp 19.150 per kg. Minyak goreng curah harganya Rp 20.600 per liter, sementara versi kemasan bermerek I dihargai Rp 24.200 per liter dan merek II di level Rp 23.200 per liter. Data-data ini memberikan gambaran kondisi harga terkini yang penting untuk memantau tekanan inflasi pangan serta dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga.

Pergerakan harga komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang selalu mendapat perhatian khusus karena sifatnya yang sangat fluktuif dan kontribusi terhadap indeks harga konsumen





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Harga Pangan PIHPS Bank Indonesia Cabai Beras Inflasi Pangan

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