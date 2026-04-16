Harga Pangan di Tingkat Eceran Nasional Jumat Pagi: Cabai Rawit Merah Rp75.550/kg, Telur Ayam Rp32.350/kg

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia pada Jumat pagi mencatat lonjakan harga pada sejumlah komoditas pangan. Cabai rawit merah menembus angka Rp75.550 per kilogram, sementara telur ayam ras stabil di Rp32.350 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga dilaporkan mengalami kenaikan, demikian pula dengan berbagai kualitas beras. Komoditas lain seperti cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, daging ayam, daging sapi, gula pasir, serta minyak goreng juga terpantau mengalami fluktuasi harga di tingkat pedagang eceran di seluruh Indonesia.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatat pergerakan harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional pada Jumat pagi, pukul 06.40 WIB. Data yang dirilis menunjukkan adanya kenaikan signifikan pada beberapa komoditas utama. Komoditas cabai rawit merah menjadi sorotan dengan harga mencapai Rp75.550 per kilogram (kg).

Angka ini menandakan peningkatan yang patut diwaspadai oleh masyarakat, terutama menjelang periode yang membutuhkan pasokan pangan stabil. Selain cabai rawit merah, komoditas lain yang juga tercatat mengalami fluktuasi harga adalah telur ayam ras, yang berada di kisaran Rp32.350 per kg. Kenaikan harga pada kedua komoditas ini berpotensi memengaruhi anggaran rumah tangga, mengingat keduanya merupakan bahan pangan pokok yang banyak dikonsumsi sehari-hari. Berdasarkan data PIHPS, bawang merah terpantau dijual dengan harga Rp46.650 per kg, sedangkan bawang putih mencapai Rp40.000 per kg. Kenaikan harga pada komoditas bawang ini juga perlu menjadi perhatian serius bagi para pelaku usaha kuliner dan rumah tangga. Pergerakan harga pangan tidak berhenti pada cabai dan bawang. Sektor beras yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia juga menunjukkan variasi harga berdasarkan kualitasnya. Beras kualitas bawah I tercatat di harga Rp14.500 per kg, sementara beras kualitas bawah II dijual sedikit lebih tinggi di Rp14.550 per kg. Untuk beras kualitas medium, harga beras kualitas medium I mencapai Rp16.100 per kg, dan kualitas medium II berada di Rp15.950 per kg. Perbedaan harga ini mencerminkan tingkatan kualitas dan mutu beras yang beredar di pasar. Komoditas cabai lainnya juga mengalami kenaikan harga yang cukup berarti. Cabai merah besar tercatat di harga Rp46.800 per kg, cabai merah keriting di Rp45.150 per kg, dan cabai rawit hijau di angka Rp50.700 per kg. Harga komoditas protein hewani juga turut terpantau. Daging ayam ras segar dijual dengan harga Rp40.550 per kg, sementara daging sapi kualitas I mencapai Rp147.750 per kg dan daging sapi kualitas II di harga Rp141.000 per kg. Kenaikan harga daging sapi, khususnya kualitas I, dapat memberikan tekanan pada inflasi pangan. Selanjutnya, komoditas gula pasir juga menunjukkan fluktuasi harga. Gula pasir kualitas premium tercatat di harga Rp20.250 per kg, sementara gula pasir lokal dijual dengan harga Rp19.150 per kg. Kenaikan harga gula pasir dapat memengaruhi industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada pasokan gula sebagai bahan baku. Sementara itu, minyak goreng, baik yang curah maupun kemasan, juga menunjukkan tren kenaikan harga. Minyak goreng curah terpantau di harga Rp20.300 per liter. Untuk minyak goreng kemasan bermerek, kualitas I dijual di harga Rp23.450 per liter, dan kualitas II di Rp22.550 per liter. Kenaikan harga minyak goreng ini berpotensi memperlambat laju konsumsi rumah tangga dan industri kecil. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya pemantauan harga pangan yang berkelanjutan oleh pihak berwenang. Data yang dihimpun oleh PIHPS Nasional menjadi indikator krusial dalam memahami dinamika pasar dan merumuskan kebijakan yang efektif untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah diharapkan dapat segera mengidentifikasi akar permasalahan kenaikan harga ini, baik dari sisi pasokan, distribusi, maupun faktor-faktor eksternal lainnya, guna memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan sangat menentukan dalam mengatasi tantangan inflasi pangan yang sedang dihadapi





Harga Pangan PIHPS Nasional Bank Indonesia Cabai Rawit Merah Telur Ayam Ras

