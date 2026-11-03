Harga Minyak Mentah Mendorong Kenaikan Pasca Serangan AS di Iran

Harga minyak Brent dan WTI melonjak pasca laporan serangan militer AS di Iran, memicu kekhawatiran baru akan gangguan pasokan energi global di Selat Hormuz.

Harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan signifikan pada Selasa pagi, 3 November 2026, sebagai respons langsung terhadap laporan serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat di Pulau Qeshm, Iran. Kenaikan ini terjadi meskipun pada hari sebelumnya, Brent sempat ditutup merosot tajam 8,66 dolar AS atau 7,63 persen ke level 104,77 dolar AS per barel. Pasar energi global kini kembali menunjukkan volatilitas tinggi seiring dengan memburuknya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Detail Kenaikan Harga Minyak Global

Minyak mentah jenis Brent tercatat naik sebesar 48 sen atau 0,5 persen, menyentuh level 105,25 dolar AS per barel pada awal perdagangan. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) di Amerika Serikat juga mencatat penguatan sebesar 47 sen atau 0,5 persen ke posisi 96,93 dolar AS per barel. Angka-angka ini mencerminkan reaksi cepat para pedagang terhadap ketidakpastian pasokan yang dipicu oleh eskalasi konflik terkini.

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Pergerakan harga ini terjadi pada awal sesi perdagangan di Asia pada tanggal 3 November 2026. Kenaikan harga ini dipicu oleh laporan serangan Amerika Serikat terhadap Pulau Qeshm di Iran, yang kembali memicu kekhawatiran atas eskalasi konflik di Timur Tengah serta gangguan pasokan energi global. Para analis pasar melihat bahwa meskipun ada upaya diplomasi, sentimen negatif akibat aktivitas militer masih mendominasi.

Motivasi Defensif AS dan Reaksi Iran

Laporan mengenai serangan AS ke Pulau Qeshm pertama kali diberitakan oleh Wall Street Journal dengan mengutip pejabat AS. Sejumlah pejabat menyebutkan bahwa aksi militer tersebut bersifat defensif guna mencegah Iran menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Langkah ini diambil oleh Washington untuk mengamankan jalur pelayaran internasional yang strategis dan vital bagi perdagangan global.

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Di sisi lain, pemerintah Iran menyatakan bahwa komunikasi dengan AS untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung delapan bulan tersebut masih berjalan. Pembicaraan yang dimediasi oleh Qatar dalam beberapa hari terakhir menghasilkan sejumlah perubahan proposal, meskipun belum mencapai kesepakatan akhir. Presiden AS Donald Trump juga menyampaikan bahwa kesepakatan dengan Teheran masih memungkinkan terjadi.

Dampak Terhadap Selat Hormuz dan Diplomasi

Konflik yang terjadi sejak akhir Februari ini telah memangkas secara signifikan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Jalur strategis ini biasanya dilalui seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam dunia, sehingga gangguan di sana memiliki implikasi luas bagi stabilitas energi global. Ketegangan di selat tersebut menjadi faktor utama yang mendorong premi risiko dalam harga komoditas energi saat ini.

Selain dinamika di Timur Tengah, sentimen pasar global juga dipengaruhi oleh agenda diplomasi di wilayah lain. AS dijadwalkan mengumpulkan delegasi Ukraina dan Rusia di Abu Dhabi pada 10-11 November mendatang untuk membahas penghentian perang, kesepakatan keamanan pascaperang, serta langkah-langkah de-eskalasi. Pertemuan ini diharapkan dapat meredam ketegangan di front Eropa dan memberikan dampak tidak langsung terhadap kestabilan harga energi.

Analisis Pasar dan Prospek ke Depan

Laporan serangan tersebut kembali menambahkan premi risiko ke dalam harga minyak. Di saat pasar mulai memperhitungkan jalur diplomasi, pengingat atas aktivitas militer yang masih berlangsung ini langsung mengubah arah sentimen, sebagaimana diungkapkan oleh Chief Market Analyst KCM Trade, Tim Waterer. Hal ini menunjukkan bahwa pasar masih sangat sensitif terhadap berita konflik militer di kawasan produksi minyak utama.

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Para pelaku industri energi kini memonitor perkembangan lebih lanjut terkait hasil negosiasi yang dimediasi Qatar serta tindakan militer di Selat Hormuz. Kestabilan harga minyak Brent dan WTI sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk mencapai gencatan senjata atau kesepakatan diplomatik yang dapat menjamin kelancaran pasokan energi. Tanpa kejelasan situasi, volatilitas harga diprediksi akan terus berlangsung hingga akhir tahun 2026.