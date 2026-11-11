Harga Minyak Mentah Indonesia Oktober 2026 Meningkat ke 117,24 Jt Dolar per Bare

Pemerintah menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) bulan Oktober 2026 sebesar 117,24 juta dolar per barel, naik 4,43 juta dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan dipicu dinamika pasar global dan ketegangan geopolitik.

Pemerintah Indonesia mengumumkan harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia ( ICP) untuk bulan Oktober 2026, menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 416.K/MG.03/MEM.M/2026. Nilai ICP tercatat pada 117,24 juta dolar AS per barel, naik 4,43 juta dibandingkan 112,81 juta dolar AS pada bulan September 2026.

Detil kenaikan ICP dan benchmark internasional

Rata-rata ICP menembus 117,24 juta dolar AS per barel, meningkat signifikan dari 112,81 juta dolar AS pada bulan lalu. Kenaikan terbesar lebih dari 4 juta dolar per barel, menandai momentum kenaikan harga minyak mentah global.

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Benchmark pasar internasional juga mencatat kenaikan: Brent (ICE) melonjak 6,32 juta dolar AS per barel, mencapai 108,34 juta dolar AS; WTI (NYMEX) naik 1,25 juta, berakhir pada 96,94 juta dolar AS; Dated Brent naik 8,00 juta, menjadi 124,77 juta; Basket OPEC naik 1,56 juta, mencapai 112,13 juta dolar AS.

Faktor utama kenaikan harga minyak dunia

Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, kenaikan harga dipicu gangguan keamanan fasilitas energi dan transit kapal tanker di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab. Transit kapal di Selat Hormuz sempat mencapai level terendah, memengaruhi kelancaran rantai pasok minyak.

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Data International Energy Agency (IEA) dan U.S. Energy Information Administration (EIA) menunjukkan persediaan minyak mentah global menurun 3,8 persen di bawah rata-rata lima tahun. Pasokan diesel juga sangat ketat, mendorong kilang meningkatkan volume pemrosesan.

Proyeksi harga ICP untuk bulan November 2026

Proyeksi pergerakan harga ICP pada bulan November 2026 menempatkan kisaran tetap tinggi, antara 103,94 juta dan 108,94 juta dolar AS per barel. Fokusi pasar akan pada perkembangan politik AS menjelang pemilu sela (midterm) dan kebijakan geopolitik global.

"Namun pernah ada faktor penyeimbang, seperti pemulihan produksi minyak di Teluk Meksiko AS pasca badai Isaias dan potensi penyesuaian premi risiko jika diplomasi global mulai membuahkan hasil," jelas Laode.

Pemerintah bersiaga meninjau dinamika pasar dunia untuk mengambil langkah strategis guna menjaga ketahanan energi nasional.

Formula ICP diharapkan tetap transparan, akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas, menegaskan komitmen pemerintah dalam pengelolaan harga minyak mentah Indonesia.