Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak ke 102,26 Dolar AS Akibat Ketegangan Geopolitik Global

Harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 mengalami lonjakan tajam menjadi 102,26 dolar AS per barel, naik 33,47 dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh memanasnya dinamika geopolitik global, eskalasi konflik, dan terganggunya jalur distribusi energi, yang berdampak pada pasokan energi dunia.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 melesat tajam, mencapai rata-rata 102,26 dolar AS per barel. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 33,47 dolar AS per barel jika dibandingkan dengan harga rata-rata ICP pada bulan Februari 2026 yang tercatat di angka 68,79 dolar AS per barel. Penetapan harga baru ini tertuang secara resmi dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 149.K/MG.03/MEM.M/2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa kenaikan dramatis ICP ini sangat erat kaitannya dengan meningkatnya ketegangan geopolitik global yang membayangi bulan Maret 2026. Situasi global ini turut mendorong tren kenaikan harga minyak mentah utama dunia secara keseluruhan, yang juga mengalami peningkatan tajam. Menurut Laode Sulaeman, eskalasi konflik yang melibatkan aktor-aktor besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi pemicu utama lonjakan harga minyak mentah global.

Dampak langsung dari memanasnya konflik ini terasa pada pasokan energi dunia yang menjadi terganggu. Salah satu peristiwa krusial yang memperparah situasi adalah terganggunya jalur distribusi energi global, termasuk penghentian aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz. Jalur laut vital ini merupakan koridor penting bagi sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dunia. Selain itu, serangkaian serangan yang menyasar fasilitas-fasilitas energi strategis di kawasan Timur Tengah turut menambah keruh kondisi pasokan global. Berbagai insiden ini tidak hanya mengancam kelancaran transportasi minyak, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan fisik pada infrastruktur energi.

Konflik yang memanas ini juga menyebabkan berbagai bentuk gangguan terhadap produksi dan distribusi energi. Contohnya adalah penghentian sementara produksi gas alam cair (LNG) di Qatar, gangguan operasional pada kilang-kilang minyak penting di Arab Saudi, serta penurunan kapasitas produksi di beberapa negara produsen minyak seperti Kuwait dan Irak. Bahkan, fasilitas-fasilitas krusial seperti pelabuhan Basrah di Irak dan terminal energi yang berlokasi di Uni Emirat Arab dilaporkan sempat menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu guna memastikan keamanan.

Situasi geopolitik yang tidak stabil ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan mengenai pasokan energi global di masa depan. Ketidakpastian inilah yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga minyak mentah secara signifikan di pasar internasional. Ancaman penutupan Selat Hormuz, serangan yang menargetkan kapal-kapal tanker pengangkut minyak, serta potensi meluasnya konflik ke berbagai fasilitas energi lainnya di kawasan Teluk, semakin memperkuat sentimen kenaikan harga yang terjadi.

Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau secara cermat dinamika harga minyak dunia. Upaya ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan energi di dalam negeri tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan internasional dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan demi menjaga ketahanan energi nasional agar tetap kokoh.

Perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Maret 2026 dibandingkan Februari 2026 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten di berbagai benchmark. ICP Indonesia naik 33,47 dolar AS per barel dari 68,79 menjadi 102,26 dolar AS per barel. Brent (ICE) meningkat 30,23 dolar AS per barel dari 69,37 menjadi 99,60 dolar AS per barel. WTI (Nymex) naik 26,47 dolar AS per barel dari 64,52 menjadi 91,00 dolar AS per barel. Dated Brent mengalami kenaikan 32,73 dolar AS per barel dari 71,15 menjadi 103,89 dolar AS per barel. Sementara itu, basket OPEC menunjukkan kenaikan paling signifikan, yaitu sebesar 48,13 dolar AS per barel dari 67,90 menjadi 116,03 dolar AS per barel per tanggal 30 Maret 2026.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Dapat Minyak Mentah dari Rusia, Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tak NaikMenteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi kerja sama dengan Rusia untuk pasokan minyak mentah (crude) dan pembangunan infrastruktur energi nasional.

Tawaran Rusia Ambil Alih Uranium yang Diperkaya Iran Ditolak Mentah-mentah ASUpaya Rusia menawarkan usulan mengambil alih uranium yang diperkaya Iran -- yang diyakini sebagai akar konflik di Timur Tengah, ditolak mentah-mentah AS.

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Akhir TahunMenteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga energi nasional yang stoknya dipastikan aman. Kebijakan ini juga dinilai aman dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena harga minyak mentah Indonesia berada di bawah asumsi APBN. Namun, Ketua Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian harga BBM sebagai langkah mitigasi terhadap potensi tekanan pada APBN 2026 akibat lonjakan harga minyak dunia.

RI Impor Minyak dari Rusia, Berapa Harganya? Ini Kata BahlilMenteri ESDM Bahlil Lahadalia angkat suara perihal harga impor minyak mentah (crude) dari Rusia.

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan FiskalKebijakan penahanan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus 100 dolar

