Harga Minyak Mentah Dunia Turun Akibat Optimisme Pasar Terhadap Gencatan Senjata AS-Iran

Harga minyak mentah dunia turun pada Jumat 29 Mei 2026 akibat optimisme pasar terhadap peluang gencatan senjata AS-Iran. Penurunan harga terjadi pada Brent dan WTI menyusul sinyal positif dari Wakil Presiden AS terkait progres kesepakatan tersebut.

Minyak mentah dunia bergerak turun tipis pada perdagangan Jumat 29 Mei 2026, didorong oleh meningkatnya optimisme pasar terkait peluang perpanjangan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Meskipun demikian, koreksi harga cenderung tertahan setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan bahwa kedua negara memang sudah dekat untuk mencapai kesepakatan, namun belum sepenuhnya rampung. Berjangka Brent untuk kontrak Juli, yang akan berakhir pada penutupan Jumat ini, turun 35 sen atau 0,37 persen ke 93,36 dolar AS per barel.

Sementara itu, minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI), merosot 63 sen atau 0,71 persen ke posisi 88,27 dolar AS per barel. Di sisi lain, kontrak Agustus untuk minyak Brent yang lebih aktif diperdagangkan, terpantau turun 46 sen atau 0,50 persen ke level 92,24 dolar AS per barel. Brent bahkan sempat menyentuh level terendah di 87,11 dolar AS per barel, berbanding terbalik dengan posisi tertinggi pekan lalu yang sempat menembus 109,47 dolar AS per barel.

Pasar minyak terus bergejolak dalam beberapa sesi terakhir. Dua instrumen acuan minyak mentah tersebut sempat berfluktuasi hingga 6 dolar AS akibat simpang siurnya sinyal kapan berakhirnya perang antara AS dengan Iran, serta ketidakpastian pembukaan kembali Selat Hormuz. Hingga saat ini, volume lalu lintas kapal yang melewati Selat Hormuz dilaporkan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kapasitas normal sebelum perang pecah.

Menurut sumber internal kepada Reuters, AS dan Iran sebenarnya telah mencapai kesepakatan awal pada Kamis (28/5) untuk memperpanjang gencatan senjata sekaligus mencabut pembatasan pelayaran di Selat Hormuz. Namun, draf tersebut belum mendapat lampu hijau dari Presiden AS Donald Trump, sementara media resmi pemerintah Iran juga menegaskan bahwa kesepakatan itu belum bersifat final. Wakil Presiden AS, JD Vance, mengkonfirmasi kepada awak media bahwa Washington belum mencapai kata sepakat sepenuhnya dengan Teheran, meski posisinya sudah sangat dekat.

Ia juga menambahkan bahwa AS saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat untuk menekan program nuklir Teheran secara signifikan. Menurut Vance, masih ada beberapa poin krusial yang mengganjal jalannya negosiasi, khususnya terkait pengelolaan cadangan uranium yang diperkaya milik Iran serta batasan aktivitas pengayaan nuklir itu sendiri. Saya tidak bisa menjamin kami pasti akan mencapai kesepakatan (final), tetapi untuk saat ini, saya melihat perkembangannya cukup positif





