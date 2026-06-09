Harga Minyak Indonesia (ICP) di Mei 2026 Mencapai Level US$ 106,56 per Barel

Harga minyak Indonesia (ICP) di bulan Mei 2026 mencapai level US$ 106,56 per barel, meningkat 65% dibandingkan dengan harga ICP di bulan Januari 2026. Tren kenaikan harga ICP ini telah terjadi sejak awal tahun 2026. Selain itu, Indonesia juga ditekan oleh menguatnya dolar Amerika Serikat (AS), yang telah menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengungkapkan bahwa belanja subsidi dan kompensasi telah tersalurkan sebesar Rp153,1 triliun per 30 April 2026. Dari data Kemenkeu, nilai realisasi tersebut terdiri atas belanja subsidi sebesar Rp74,9 triliun dan belanja kompensasi Rp78,2 triliun. Besaran realisasi subsidi dan kompensasi ini dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta pembayaran uang muka subsidi pupuk, peningkatan volume bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik.

Harga minyak Indonesia (ICP) di bulan Mei 2026 mencapai level US$ 106,56 per barel, meningkat 65% dibandingkan dengan harga ICP di bulan Januari 2026 yang tercatat di level US$ 64,41 per barel.

Perlu diingat bahwa tren kenaikan harga ICP ini telah terjadi sejak awal tahun 2026. Menurut data dari Kementerian ESDM, harga ICP di bulan Januari 2026 sebenarnya lebih rendah dari yang sebelumnya diketahui, yaitu di level US$ 64,41 per barel. Namun, harga ICP telah meningkat tajam pada bulan Februari 2026 di level US$ 68,79 per barel. Kemudian, harga ICP kembali meningkat pada bulan Maret 2026 di level US$ 102,26 per barel.

Puncak kenaikannya terjadi pada bulan April 2026 di level US$ 117,31 per barel, namun kemudian kembali menurun pada bulan Mei 2026 di level US$ 106,56 per barel. Dengan demikian, harga rata-rata ICP saat ini telah melebihi asumsi APBN 2026 sebesar 31,2%. Selain itu, Indonesia juga ditekan oleh menguatnya dolar Amerika Serikat (AS), yang telah menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS.

Menurut data Refinitiv, rupiah dibuka melemah terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa (9/6/2026), dengan nilai tukar rupiah di level Rp18.160/US$. Sepanjang awal perdagangan, rupiah sempat bergerak pada rentang Rp18.150-18.160/US$. Tren peningkatan harga ICP dan melemahnya nilai tukar rupiah tentu akan berdampak pada berbagai aspek ekonomi, termasuk meningkatnya besaran subsidi dan kompensasi yang harus dikocek APBN 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengungkapkan bahwa belanja subsidi dan kompensasi telah tersalurkan sebesar Rp153,1 triliun per 30 April 2026, yang setara dengan 34,4% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari data Kemenkeu, nilai realisasi tersebut terdiri atas belanja subsidi sebesar Rp74,9 triliun dan belanja kompensasi Rp78,2 triliun. Besaran realisasi subsidi dan kompensasi ini dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta pembayaran uang muka subsidi pupuk, peningkatan volume bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik.

Jika dirinci lebih lanjut, realisasi belanja subsidi dan kompensasi BBM mencapai 4.704 kilo liter atau tumbuh 8,2% dan LPG 3 Kg 2.152 juta Kg atau naik 3,7% pada akhir 2026. Sementara itu, subsidi listrik mencapai 42,9 juta pelanggan atau tumbuh 2,2%. Kemudian, subsidi pupuk telah mencapai 2,9 juta ton atau naik 25,2% dan subsidi debitur KUR mencapai 1,54 juta penerima.

Purbaya pun menuturkan bahwa skema pembayaran subsidi dan kompensasi yang dibayarkan tiap bulan terhadap Pertamina dan PLN berdampak baik pada keuangan keduanya.





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