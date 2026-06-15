Harga Minyak Dunia Turun Usai Kesepakatan Damai AS-Iran Mediasi Pakistan, Selat Hormuz Akan Dibuka Ulang

Harga minyak dunia merosot setelah Pakistan mengumumkan kesepakatan damai antara AS dan Iran yang akan membuka kembali Selat Hormuz. Meski pasar saham Asia merespons positif, pakar energy mengingatkan pemulihan penuh jalur pelayaran strategic membutuhkan waktu berbulan-bulan karena adanya ranjau perlu dibersihkan dan penumpukan kapal tanker. Harga Brent turun 4,3 persen, sementara WTI anjlok 4,9 persen.

Harga minyak dunia mengalami penurunan signifikan setelah Pakistan, yang berperan sebagai mediator dalam upaya mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran, mengumumkan tercapainya kesepakatan damai .

Presiden Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan ini akan membuka kembali jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. Pada Senin, 15 Juni, harga minyak mentah Brent, yang menjadi acuan global, turun sebesar 4,3 persen menjadi US$83,55 per barel. Sementara itu, minyak yang diperdagangkan di pasar Amerika Serikat (WTI) mencatat penurunan 4,9 persen ke level US$80,74 per barel. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, mengumumkan bahwa upacara penandatanganan resmi akan dilaksanakan di Swiss pada Jumat, 19 Juni mendatang.

Konfirmasi adicional datang dari Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, yang mengatakan kesepakatan tersebut telah disepakati melalui percakapan telepon di stasiun televisi pemerintah Iran. Kondisi harga minyak dunia sejak peluncuran serangan udara AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari menunjukkan gejolak ekstrem. Teheran, sebagai respons, mengancam akan menutup atau menyerang kapital yang melewati Selat Hormuz, jalur laut yang sengaja mengalirkan sekitar 20 persen dari total pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia.

Sebelum konflik, harga Brent ber sekitar US$70 per barel, namun sempat melonjak mendekati US$120 saat puncak ketegangan. Penutupan sementara Selat Hormuz menambah ketidakpastian di pasar energi global yang sudah rapuh akibat redistribusi pasokan dan则将 minat geopolitical. Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia juga naik, dengan Pertamix mencapai Rp16.250 per liter mulai 10 Juni, membebani terutama kalangan menengah.

Meski berita kesepakatan damai mencetuskan kenaikan di pasar saham Asia, dengan Nikkei 225 naik 4,7 persen dan Kospi Korea Selatan melonjak lebih dari 5,2 persen, pakar energi mengingatkan bahwa pemulihan penuh pasokan melalui Selat Hormuz tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Vandana Hari dari Vanda Insights mencatat kurangnya rincian teknis dari kesepakatan dapat memicu kegelisahan pasar dan volatilitas menjelang penandatanganan di Swiss.

Andrew Lipow dari Lipow Oil Associates menekankan bahwa ranjau laut perlu dibersihkan dulu, yang bisa memakan waktu beberapa minggu hingga enam bulan. Selain itu, terdapat penumpukan kapal tanker yang menunggu giliran, dan memulihkan produksi serta lalu lintas normal memerlukan waktu lebih lama. Laksamana AS (pensiun) Mark Montgomery memperkirakan pemulihan penuh membutuhkan sekitar satu hingga 45 hari. Donald Trump berharap minyak akan mengalir kembali setelah penandatanganan, namun realita lapangan menunjukkan proses kompleks yang melibatkan keamanan, logistik, dan diplomasi





BBCIndonesia / 🏆 42. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Minyak Dunia Selat Hormuz AS-Iran Kesepakatan Damai Harga Brent Perdana Menteri Pakistan Ranjau Laut Volatilitas Pasar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Minyak Mentah Turun Signifikan Usai Keterbukaan Selat Hormuz dan Kesepakatan Perdamaian AS-IranHarga minyak mentah AS dan Brent experienced a significant drop following announcements that the Strait of Hormuz will reopen without customs duties and the US will end its naval blockade against Iran. The reopening is tied to a peace agreement signing ceremony scheduled for Friday in Switzerland. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif, acting as mediator, confirmed the immediate and permanent cessation of military operations by both nations, including in Lebanon. The closure of the strait earlier in March had caused the largest oil supply disruption in history, with about 20% of the world's oil supply passing through it.

Read more »

Iran Sepakat Damai: Selat Hormuz Dibuka, Harga Minyak Dunia AnjlokHarga minyak mentah dunia anjlok ke level terendah sejak Maret pada perdagangan Senin, 15 Juni 2026.

Read more »

Pasar Saham Asia Langsung Gacor Usai AS dan Iran DamaiSaham Asia meroket dan harga minyak anjlok menyusul kesepakatan damai AS-Iran di Selat Hormuz.

Read more »

Harga Minyak Mentah Dunia Anjlok, BBM Nonsubsidi Indonesia Tidak Langsung TurunHarga minyak mentah dunia anjlok di bawah 90 dolar AS per barel akibat sinyal damai Amerika Serikat dan Iran. Harga BBM nonsubsidi di Indonesia tidak langsung turun karena pemerintah menetapkan evaluasi harga dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti dinamika pasar namun harus melalui evaluasi yang mempertimbangkan tiga variabel: harga minyak dunia, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Harga Pertamax dan Pertamax Green 95 baru saja mengalami kenaikan signifikan pada 10 Juni, namun prospek penurunan harga BBM dalam negeri terbuka jika tren penurunan harga minyak dunia berlanjut diiringi penguatan rupiah dan penurunan inflasi.

Read more »