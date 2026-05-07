Harga Minyak Dunia Anjlok Drastis Menyusul Redanya Ketegangan AS dan Iran

Harga minyak mentah Brent dan WTI mengalami penurunan signifikan lebih dari 6 persen setelah Amerika Serikat dan Iran mendekati kesepakatan damai yang membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Pasar minyak global mengalami guncangan hebat pada perdagangan Rabu waktu setempat, di mana harga minyak mentah dunia merosot tajam hingga lebih dari 6 persen. Penurunan signifikan ini dipicu oleh munculnya sinyal positif terkait meredanya ketegangan geopolitik yang selama ini menyelimuti hubungan antara Amerika Serikat dan Iran .

Setelah beberapa pekan harga energi melonjak tinggi akibat kekhawatiran akan blokade dan konflik terbuka di kawasan Timur Tengah, para pelaku pasar kini mulai bernapas lega melihat adanya peluang perdamaian. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman bulan Juli tercatat turun sebesar 6,8 persen, yang membawa harganya ke level 102,45 dolar AS per barel, bahkan sempat menyentuh angka di bawah 100 dolar AS dalam sesi perdagangan yang volatil.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI milik Amerika Serikat juga tidak ketinggalan dengan melemah sebesar 6,4 persen hingga mencapai level 95,69 dolar AS per barel. Koreksi harga yang tajam ini mencerminkan perubahan sentimen pasar dari ketakutan akan gangguan pasokan menjadi optimisme terhadap stabilitas distribusi energi dunia. Penyebab utama dari anjloknya harga ini adalah laporan yang menyebutkan bahwa Gedung Putih sedang berada dalam tahap akhir negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai dengan Teheran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Axios, kedua belah pihak tengah mendekati sebuah nota kesepahaman singkat yang hanya terdiri dari satu halaman namun memiliki dampak strategis yang sangat besar. Dokumen tersebut dilaporkan memuat kerangka kerja awal yang cukup komprehensif, termasuk kemungkinan adanya moratorium atau penghentian sementara terhadap program pengayaan nuklir Iran. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat berkomitmen untuk mencabut sebagian sanksi ekonomi yang selama ini mencekik perekonomian Iran.

Selain itu, salah satu poin krusial dalam kesepakatan ini adalah rencana Amerika Serikat untuk mencairkan dana milik Iran yang selama ini dibekukan di berbagai lembaga keuangan internasional. Langkah normalisasi ini diharapkan dapat menjamin keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu arteri energi terpenting di dunia, sehingga risiko penghentian pasokan minyak ke pasar global dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Wall Street Journal mengungkapkan bahwa terdapat rencana terperinci yang terdiri dari 14 poin kesepakatan.

Rencana ini memberikan jendela waktu selama satu bulan bagi kedua negara untuk merampungkan seluruh detail pembicaraan damai sebelum diimplementasikan secara penuh. Presiden Donald Trump, melalui platform media sosialnya, secara resmi mengumumkan bahwa operasi militer yang dikenal sebagai 'Project Freedom' telah ditangguhkan. Penangguhan ini diklaim merupakan respon atas permintaan dari Pakistan serta sejumlah negara mitra lainnya yang menginginkan stabilitas di kawasan tersebut.

Trump menegaskan bahwa jika Iran memenuhi semua poin yang telah disepakati dalam negosiasi, maka operasi 'Epic Fury' akan benar-benar berakhir dan Selat Hormuz akan dibuka kembali sepenuhnya bagi seluruh kapal tanker minyak internasional. Pernyataan ini memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi perusahaan pelayaran global yang sebelumnya merasa terancam oleh potensi konflik bersenjata di perairan tersebut.

Dampak dari penurunan harga minyak ini diperkirakan akan memberikan pengaruh luas terhadap ekonomi global, terutama dalam upaya menekan inflasi yang selama ini dipacu oleh tingginya biaya energi. Bagi negara-negara pengimpor minyak, penurunan ini adalah angin segar yang dapat menurunkan biaya produksi dan harga konsumen. Namun, para analis mengingatkan bahwa stabilitas ini masih sangat rapuh karena sangat bergantung pada kepatuhan kedua belah pihak terhadap nota kesepahaman yang ada.

Sejarah hubungan AS-Iran yang penuh gejolak membuat investor tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan secara mendadak. Meskipun demikian, untuk saat ini, pasar lebih memilih untuk merespon positif upaya diplomatik yang dilakukan oleh Trump dan pemerintah Iran. Keberhasilan dalam membuka kembali Selat Hormuz tanpa hambatan militer akan menjadi tonggak sejarah baru dalam diplomasi energi internasional dan dapat menjadi model bagi penyelesaian konflik serupa di wilayah lain yang memiliki kepentingan strategis tinggi terhadap komoditas energi dunia





