Harga Minyak dan Saham Asia Anjlok, AS-Iran Sengaja Kontradiksi Sinyal Damai

Ketidakpastian atas upaya bina damai AS-Iran memicu gejolak pasar energi dan ekuitas global. Harga minyak Brent dan WTA melonjak di atas 90 dolar AS per barel, sementara indeks saham Asia merosot akibat kekhawatiran ketegasan berlanjut di Selat Hormuz. Pasar menghadapi sinyal berbanding antara harapan gencatan dan eskalsasi militer.

WASHINGTON, KAMIS - Sinyal tentang upaya bina damai antara Amerika Serikat dan Iran tak kunjung jelas. Ketika ada kabar kesepakatan damai segera tercapai, Washington menyerang Teheran.

Harga minyak global lagi-lagi melonjak. Menurut laporan, harga minyak mentah Brent naik lebih dari 3 persen menjadi 97,29 dolar AS per barel, Kamis (28/5/2026). Sementara harga minyak West Texas Intermediate (WTI) meningkat 3,42 persen menjadi 91,71 dolar AS per barel. Penutupan Selat Hormuz akibat perang AS-Israel dan Iran sejak 28 Februari 2026 membuat harga minyak terus bergejolak.

Para ekonom memperingatkan, bank sentral mungkin harus menaikkan suku bunga jika inflasi memburuk akibat perang AS-Israel terhadap Iran. Kenaikan suku bunga berujung pada peningkatan biaya pinjaman serta berpotensi membebani pertumbuhan ekonomi. Dalam catatan yang dirilis Rabu (27/5/2026, malam), Citibank menyatakan, pasar minyak menemukan pijakan yang lebih kuat. Sebab, investor semakin memperhitungkan skenario terburuk atas gangguan pasokan.

Namun, ketidakpastian mengenai waktu kesepakatan AS-Iran membuat bank sentral tetap waspada. Para pembuat kebijakan mempertimbangkan pengaturan moneter yang lebih ketat untuk merespons risiko inflasi akibat energi. Kenaikan harga minyak mentah yang berkepanjangan mulai berdampak pada tekanan inflasi, khususnya melalui efek lanjutan. Tidak hanya minyak, sebagian besar saham di Asia, terutama negara-negara pengimpor minyak, turun.

Sebab, ada kekhawatiran gencatan senjata AS-Iran yang semakin goyah. Indeks Hang Seng di Hong Kong anjlok 1,5 persen, Korea Selatan hampir 1 persen, dan Shanghai 0,3 persen. Bursa di Indonesia sedang libur. Tren penurunan minyak dan saham itu terjadi setelah saham global menguat pada Rabu (27/5/2026).

Para investor sempat mengabaikan perkembangan di Timur Tengah karena optimisme atas kemajuan teknologi akal imitasi (AI). Setiap berita utama menarik pasar ke arah yang berbeda, membuat para pelaku pasar sampai pada kesimpulan yang sama yang telah mereka perjuangkan selama berminggu-minggu, kata Stephen Innes dari SPI Asset Management. Menurut Innes, Selat Hormuz pada akhirnya kemungkinan akan kembali dibuka sepenuhnya.

Tetapi sampai ada sesuatu yang lebih konkret daripada rancangan proposal dan sandiwara politik, setiap barel tetap menjadi sandera volatilitas berita utama, bahkan jika harganya di bawah 100 dolar AS per barel, tuturnya. Kegelisahan pasar terjadi ketika upaya bina damai antara kedua pihak dengan Pakistan sebagai mediator tidak kunjung membuahkan hasil positif. Menurut analisis, baik AS maupun Iran kini melanjutkan permusuhan kedua dalam tiga hari terakhir. AS kembali menyerang Iran dengan alasan melindungi diri, Kamis waktu setempat.

Washington menargetkan situs militer di kota pelabuhan serta menembak empat pesawat nirawak. Salah stasiun kendali darat di Bandar Abbas yang hendak meluncurkan pesawat nirawak kelima, terkena serangan tersebut. Tindakan ini terukur, murni defensif, dan dimaksudkan untuk menjaga gencatan senjata, kata seorang pejabat Komando Tengah AS (Centcom). Pada Kamis dini hari, media Iran Fars melaporkan tiga ledakan keras terdengar dari timur Bandar Abbas.

Ledakan menyebabkan sistem pertahanan udara Bandar Abbas diaktifkan untuk sementara waktu. Serangan ini merupakan serangan lanjutan setelah AS memulai kembali serangan ke Iran, Senin (25/5). Serangan itu juga menargetkan Bandar Abbas serta sekitar Selat Hormuz, khususnya situs rudal dan kapal-kapal Teheran yang mencoba memasang ranjau di perairan. Setelah serangan terbaru AS, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan, telah menargetkan pangkalan udara AS sekitar pukul 04.50 pada Kamis.

Pihak IRGC tidak menyebutkan lokasi pangkalan udara tersebut. AS memiliki pangkalan udara di sejumlah negara di Timur Tengah. Selain itu, militer Teheran telah menembak empat kapal di Selat Hormuz, Kamis, pukul 12.35. Empat kapal itu mencoba menyeberangi Selat Hormuz dan memasuki Teluk Persia tanpa koordinasi dengan pasukan keamanan, tulis laporan.

Pada Selasa (26/5), IRGC juga menyatakan menjatuhkan satu pesawat nirawak AS serta mengincar sebuah jet tempur dan pesawat nirawak lainnya. Di kawasan, Kuwait menyatakan, sistem pertahanan udara negara itu menanggapi serangan rudal dan pesawat nirawak dari musuh, Kamis. Pernyataan ini tidak menyebutkan dari mana serangan berasal. Selama perang AS-Israel dan Iran, Kuwait menjadi salah satu negara yang terkena serangan balasan Iran karena menampung militer AS.

Seiring situasi saling serang teranyar itu, AS dan Iran terus memberi sinyal yang berbeda terkait progres upaya bina damai. Iran meyakini, permusuhan baru antara Teheran dan Washington tidak mungkin terjadi. Kemungkinan perang rendah karena kelemahan musuh. Namun, militer Iran tetapbersiap siaga dengan amunisi penuh jika diserang, kata pejabat IRGC Mohammad Akbarzadeh kepada Tasnim, Rabu





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harga Minyak Saham Asia AS Iran Selat Hormuz Inflation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Minyak Volatil Imbas Ketidakpastian Kesepakatan AS-IranHarga minyak bergerak sangat volatile di tengah ketidakpastian kesepakatan dagang AS dan Iran. Harga brent anjlok 0,95% ke US$ 98,63 per barel, sementara WTI jatuh 1,22%. Pasar mempertimbangkan peluang pembukaan Selat Hormuz. Data opsi menunjukkan probabilitas 37% harga minyak kembali ke US$100 per barel dalam tiga bulan.

Read more »

Konflik Iran Dorong Harga Minyak Naik, Asia Dibayangi Risiko BesarThe Fed menilai lonjakan harga energi akibat konflik Iran berisiko memicu stagflasi di Asia, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi global.

Read more »

Lonjakan Harga Minyak Imbas Konflik Iran Ancam Ekonomi AsiaInflasi energi global yang dipicu konflik Iran mulai menimbulkan kekhawatiran baru terhadap perekonomian di kawasan Asia.

Read more »

Sinyal Damai AS-Iran: Pengamat Unej Ungkap Dampak Penurunan Harga Minyak GlobalPengamat ekonomi Unej menyoroti sinyal damai AS-Iran yang berpotensi menurunkan harga minyak global, membawa angin segar namun juga tantangan bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Read more »