Harga Minyak Brent Tembus USD 92 Per Barel di Tengah Ketegangan Iran AS

Harga minyak mentah Brent naik menjadi USD 92,76 per barel menyusul memudarnya harapan deeskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat.

Harga minyak mentah Brent menguat signifikan pada perdagangan Kamis tanggal 12 November 2026, naik sebesar USD 1,27 atau 1,39 persen menjadi USD 92,76 per barel. Peningkatan harga ini terjadi setelah sempat menyentuh level terendah dalam dua bulan pada sesi perdagangan sebelumnya. Penguatan tersebut didukung oleh memudarnya harapan akan terjadinya deeskalasi cepat dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat.

Mekanisme Naiknya Harga Minyak Global

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) dari Amerika Serikat juga menunjukkan penguatan dengan kenaikan sebesar 49 sen atau 0,57 persen ke posisi USD 86,53 per barel. Kenaikan harga ini kontras dengan situasi di perdagangan sebelumnya ketika harga minyak sempat anjlok lebih dari USD 3 per barel. Kejatuhan harga sebelumnya terjadi setelah pejabat Amerika Serikat mengisyaratkan bahwa serangan militer tambahan terhadap Iran tidak diperlukan.

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Harga kemudian memangkas sebagian kerugiannya setelah pejabat keamanan Iran menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua negara. Pernyataan ini muncul di tengah upaya Washington memasukkan persoalan nuklir sebagai bagian dari negosiasi awal dengan Teheran untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Posisi Para Pihak dan Sentimen Pasar

"Harapan akan terjadinya deeskalasi dalam waktu dekat semakin memudar sehingga menopang harga minyak," ujar Analis UBS Giovanni Staunovo, dikutip dari CNBC pada Kamis tanggal 12 November 2026. Komentar ini menjadi salah satu pendorong utama kepercayaan pasar terhadap stabilitas harga komoditas energi di tengah ketidakpastian geopolitik yang tinggi.

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Menurut June Goh, Analis Senior Sparta Commodities, faktor utama yang diperhatikan pasar adalah kesediaan Iran memenuhi tuntutan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan diplomatik. Sejak awal bulan, harga Brent dan WTI masing-masing telah turun sekitar 21 persen dan 17 persen karena adanya harapan bahwa perang akan segera berakhir.

Dampak Nyata Terhadap Pelayaran dan Logistik

Ketegangan di Selat Hormuz juga belum menunjukkan tanda-tanda mereda secara signifikan. Sebanyak 37 kapal dilaporkan menjadi sasaran serangan sepanjang bulan Oktober. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dalam sebulan sejak perang dimulai, berdasarkan data dari Washington Institute for Near East Policy.

"Terjadi peningkatan serangan terhadap kapal-kapal di jalur pelayaran Teluk di tengah ketidakpastian pembicaraan diplomatik," kata June Goh. Risiko pelayaran masih membayangi pasar dengan adanya laporan bahwa sebuah kapal tanker terkena serangan di timur laut Lima, Oman, pada hari Selasa. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran juga menyebut bahwa dua kapal tanker terbakar setelah menabrak ranjau laut di jalur yang disebut tidak resmi di Selat Hormuz.

Tanggapan Pasar dan Dampak Jangka Panjang

LSEG Oil Research menilai bahwa meskipun kesepakatan diplomatik tercapai, peningkatan arus pelayaran tetap bergantung pada pembersihan ranjau, biaya asuransi, serta kesediaan pemilik kapal untuk mengambil risiko. Ketidakpastian ini menciptakan volatilitas yang tinggi dalam harga komoditas energi global.

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Dari sisi pasokan, stok minyak mentah Amerika Serikat naik sebesar 9 juta barel dalam sepekan terakhir. Data resmi pemerintah Amerika Serikat dijadwalkan dirilis pada hari Rabu, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai surplus atau defisit pasokan domestik.

Sementara itu, konflik di Eropa Timur juga memberikan dampak tersendiri. Serangan pesawat nirawak memicu kebakaran di kawasan pelabuhan Ust-Luga, Rusia, dan melukai tiga pekerja. Kapasitas pengolahan minyak Rusia juga dilaporkan turun sekitar 30 persen sejak akhir Oktober akibat serangan pesawat nirawak Ukraina. Kondisi ini menambah kompleksitas dinamika penawaran minyak mentah di pasar internasional.