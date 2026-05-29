Harga Mencekik 130 Juta Euro: Yan Diomande, Aset Bernilai yang Disimpan Leipzig

RB Leipzig menetapkan harga transfers yang sangat tinggi bagi Yan Diomande,Around Rp 2,6 triliun, sehingga hanya akan menjual jika mendapat tawaran luar biasa. Meski banyak minat dari klub-elite Eropa, Leipzig bersikukuh mempertahankan pemain muda bintangnya yang kontribusinya signifikan musim ini dan dinobatkan sebagai Rookie of the Season.

RB Leipzig telah menetapkan harga yang tinggi untuk bintang muda mereka, Yan Diomande , di bursa transfer musim panas 2026. Klub Bundesliga itu dikabarkan hanya akan membuka negosiasi jika ada tawaran yang mendekati angka 130 juta Euro, setara dengan sekitar Rp 2,6 triliun.

Menurut sumber dari ESPN, Leipzig tidak berada dalam tekanan finansial sehingga tidak memiliki urgensi untuk menjual pemain berusia 19 tahun tersebut. Klub bahkan akan hanya mempertimbangkan proposal luar biasa yang sesuai dengan valuasi tersebut. Nama Diomande menjadi sorotan setelah penampilan impresif sepanjang musim. Pemain ini dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa seperti Liverpool dan Paris Saint-Germain, tetapi Leipzig bersikukuh mempertahankan aset berharganya.

Diomande bergabung dengan Leipzig dari Leganes pada musim panas 2025 dengan biaya transfer sekitar 20 juta Euro. Sejak saat itu, performanya melonjak drastis, menjadikannya salah satu pemain muda paling bersinar di Bundesliga. Di musim ini, Diomande mencatatkan 12 gol dan sembilan asis di liga domestik, serta membantu Leipzig mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Atas pencapaian tersebut, Diomande dinobatkan sebagai Rookie of the Season Bundesliga 2026 yang memperkuat statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa.

Diomande masih terikat kontrak hingga tahun 2030 dan Leipzig bahkan berencana membahas perpanjangan kontrak meski minat dari klub-elite meningkat. Pemain itu sendiri menegaskan komitmennya terhadap Leipzig. Dalam pernyataan pada 13 Mei yang dikutip ESPN, Diomande mengatakan dia masih fokus menjalani kontraknya. Saya masih memiliki kontrak hingga 2030.

Saya adalah pemain Leipzig. Klub ini telah banyak membantu saya, bukan hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar, termasuk untuk keluarga saya. Rumor transfer justru menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan performanya, meski dia memerakan urusan luar lapangan kepada perwakilannya. Diomande juga menyadari peluang pindah tetap terbuka jika Leipzig menerima tawaran besar.

Saat ini, fokus utama Diomande adalah memperkuat tim nasional Pantai Gading di Piala Dunia 2026, di mana penampilannya dapat meningkatkan nilainya di pasar transfer global





