Harga kripto melemah dalam 24 jam terakhir. Bitcoin turun 1,75 persen ke US$ 61.629, sementara Ethereum berada di US$ 1.737,51 menurut data Coinmarketcap.

Harga kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC), turun 1,75 persen dalam 24 jam terakhir berdasarkan data Coinmarketcap.com. Pada saat yang sama, harga kripto secara umum masih berada di zona merah, dengan Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), dan XRP ikut tertekan. Pelemahan ini membuat sejumlah aset digital mencatatkan penurunan dalam periode sepekan terakhir.

Berdasarkan laporan yang mengutip Coinmarketcap.com, harga Bitcoin kini berada di posisi US$ 61.629, setara Rp 1,12 miliar dengan kurs US$ 1 = Rp 18.280. Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan Bitcoin selama sepekan tercatat sebesar 12,335 pada indikator yang dilaporkan.

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Bitcoin dan Ethereum Tertekan dalam Sepekan

Bitcoin menjadi aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar yang mengalami koreksi harga dalam 24 jam terakhir. Penurunan 1,75 persen tersebut menambah tekanan pada kinerja Bitcoin selama tujuh hari terakhir.

Ethereum (ETH) melemah 2,01 persen dalam 24 jam terakhir, dan koreksi ini menambah tekanan terhadap kinerjanya selama tujuh hari terakhir. Harga Ethereum merosot 13,225 dalam periode tersebut.

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Saat ini, harga Ethereum berada di posisi US$ 1.737,51 atau setara Rp 31,74 juta. Posisi harga ini menjadi salah satu indikator utama pelemahan aset kripto berkapitalisasi besar pada pekan tersebut.

Stablecoin Tether dan USDC Bergerak Datar

Stablecoin Tether (USDT) juga bergerak di zona merah dalam 24 jam terakhir, meski pelemahannya tergolong tipis. Dalam sepekan terakhir, harga USDT justru naik 0,05 persen.

Harga USDT kini berada di posisi US$ 0,9988. Sementara itu, USDC menguat dalam 24 jam terakhir dan naik 0,03 persen selama sepekan terakhir, dengan harga berada di posisi US$ 1.

Pergerakan kedua stablecoin ini berbeda dengan aset kripto lain yang mengalami penurunan lebih tajam. Harga stablecoin yang relatif stabil menunjukkan dinamika yang kontras dengan Bitcoin dan Ethereum dalam periode yang sama.

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Solana, XRP, dan Hyperliquid Ikut Terkoreksi

Solana (SOL) dan XRP termasuk aset yang ikut mengalami koreksi harga dalam periode yang sama. Solana melemah 2,04 persen dalam 24 jam terakhir dan merosot 11,04 persen selama sepekan, dengan harga berada di posisi US$ 71,86.

Binance Coin (BNB) turun 1,54 persen dalam 24 jam terakhir dan terpangkas 12,14 persen selama sepekan terakhir. Harga BNB saat ini berada di posisi US$ 571,58.

XRP terpangkas 0,98 persen dalam 24 jam terakhir dan susut 7,24 persen selama tujuh hari terakhir, dengan harga berada di posisi US$ 0,9511. Sementara itu, Hyperliquid (HYPE) melemah 2,46 persen dalam 24 jam terakhir dan turun 10,02 persen dalam tujuh hari, dengan harga di posisi US$ 65,19.

Zcash (ZEC) menjadi aset dengan koreksi terbesar dalam laporan ini, setelah terpangkas 5,19 persen dalam 24 jam terakhir dan merosot 9,78 persen selama tujuh hari. Harga Zcash saat ini berada di posisi US$ 861,74, sedangkan TRON (TRX) turun 0,30 persen dalam 24 jam terakhir dan harganya berada di posisi US$ 0,3092.