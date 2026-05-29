Harga Kripto 29 Mei 2026: Bitcoin Terkoreksi, Stellar dan Hyperliquid Melonjak

Bitcoin dan Ethereum melemah, namun Stellar (XLM) melesat 29% dan Hyperliquid (HYPE) naik 5% pada perdagangan Jumat. Simak pergerakan 15 kripto terbesar lainnya.

Pasar kripto kembali menunjukkan pergerakan mixed pada perdagangan Jumat, 29 Mei 2026. Mayoritas aset digital terbesar mengalami tekanan, namun beberapa di antaranya justru mencatat lonjakan signifikan.

Stellar (XLM) menjadi bintang utama setelah melesat hampir 29 persen dalam sehari, sementara Hyperliquid (HYPE) juga menguat lebih dari 5 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sentimen bearish masih mendominasi, investor mulai melirik aset-aset dengan fundamental kuat atau berita positif tertentu. Bitcoin (BTC) sebagai aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar masih berada di zona merah. Harga BTC tercatat di level USD 73.382,90 atau melemah 1,34 persen dalam 24 jam terakhir.

Kapitalisasi pasarnya mencapai USD 1,47 triliun, menunjukkan dominasi yang tetap kuat meskipun ada tekanan jual. Ethereum (ETH) juga ikut tertekan dengan penurunan 1,04 persen ke level USD 2.004,00, kapitalisasi pasar sekitar USD 241,94 miliar. Sementara itu, Tether (USDT) sebagai stablecoin terbesar tetap stabil di harga USD 0,9985 dengan kapitalisasi pasar USD 189,31 miliar, menjadikannya sebagai aset lindung nilai utama di tengah volatilitas. Di antara altcoin, pergerakan cukup bervariasi.

Binance Coin (BNB) turun 1,34 persen ke USD 638,28, namun kapitalisasi pasarnya masih tinggi di USD 85,98 miliar. XRP berhasil bertahan di zona hijau dengan kenaikan tipis 0,19 persen ke USD 1,31, kapitalisasi pasar USD 81,28 miliar. Solana (SOL) masih melemah 0,63 persen ke USD 81,94, kapitalisasi pasar USD 47,35 miliar. Tron (TRX) menjadi salah satu yang terpuruk dengan penurunan 4,41 persen ke USD 0,3517.

Sebaliknya, Hyperliquid (HYPE) mencatat penguatan 5,45 persen ke USD 61,69, dan Stellar (XLM) melonjak 28,99 persen ke USD 0,2082. Dogecoin (DOGE) turun 0,99 persen, sementara Cardano (ADA) turun 1,16 persen. Monero (XMR) mengalami koreksi terdalam dengan penurunan 9,58 persen ke USD 355,56. Pasar kripto saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan moneter global, berita regulasi, dan sentimen investor.

Meskipun pelemahan terjadi pada banyak aset, lonjakan Stellar dan Hyperliquid menunjukkan bahwa peluang tetap ada bagi mereka yang mampu membaca momentum. Investor disarankan untuk selalu melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi, karena fluktuasi harga yang tajam dapat terjadi kapan saja. Perkembangan teknologi blockchain dan adopsi institusional masih menjadi katalis positif jangka panjang, namun volatilitas jangka pendek perlu diantisipasi dengan manajemen risiko yang baik





