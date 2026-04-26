Harga Jual Rusun Subsidi Resmi Ditetapkan Pemerintah, Jabodetabek Jadi Prioritas

Pemerintah menetapkan batasan harga jual satuan rumah susun subsidi melalui Kepmen Nomor 23 Tahun 2026, dengan harga bervariasi di wilayah Jabodetabek. Suku bunga KPR umum 6% per tahun, dan ketentuan lama berlaku bagi akad kredit sebelum aturan ini berlaku.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan regulasi terkait batasan harga jual satuan rumah susun subsidi, sebuah langkah penting yang terutama berdampak pada wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Ketentuan ini secara resmi diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 23 Tahun 2026, yang telah ditandatangani oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada tanggal 5 April 2026. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sri saat ditemui di Kantor Kementerian PKP di Jakarta pada Kamis, 23 April 2026, menegaskan bahwa regulasi ini kini siap untuk diimplementasikan.

Beliau menjelaskan bahwa Peraturan Menteri (Permen) dan Kepmen yang relevan telah diselesaikan dan diundangkan, membuka jalan bagi penerapan batasan harga jual rusun subsidi. Suku bunga yang berlaku untuk satuan rumah susun umum ditetapkan sebesar 6 persen per tahun. Namun, pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah melakukan akad kredit sebelum berlakunya aturan ini. Mereka akan tetap dikenakan ketentuan suku bunga lama hingga pinjaman mereka lunas, memastikan tidak ada perubahan mendadak yang merugikan konsumen.

Luas lantai minimum untuk setiap satuan rumah susun umum adalah 21 meter persegi, sementara luas maksimum yang diperbolehkan adalah 45 meter persegi. Batasan luas ini bertujuan untuk memastikan bahwa rusun subsidi tetap terjangkau dan memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penetapan harga jual rusun subsidi bervariasi berdasarkan lokasi geografis di wilayah Jabodetabek.

Di Daerah Khusus Jakarta, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan harga tertinggi, yaitu Rp 14,5 juta per meter persegi, yang berarti harga per unit rusun dapat mencapai Rp 652,5 juta. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan memiliki batas harga yang sedikit lebih rendah, masing-masing Rp 14 juta per meter persegi atau Rp 630 juta per unit. Jakarta Timur dan Jakarta Utara menetapkan harga Rp 13,5 juta per meter persegi, setara dengan Rp 607,5 juta per unit.

Perbedaan harga ini mencerminkan perbedaan biaya lahan dan konstruksi di berbagai wilayah Jakarta. Wilayah penyangga Jakarta juga memiliki batasan harga yang berbeda. Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan, ditetapkan dengan harga Rp 13 juta per meter persegi atau Rp 585 juta per unit. Kota Depok dan Kabupaten Bogor berada pada level harga yang sama, yaitu Rp 13 juta per meter persegi (Rp 585 juta per unit).

Kabupaten Bekasi sedikit lebih tinggi dengan harga Rp 13,5 juta per meter persegi atau Rp 607,5 juta per unit. Penetapan harga yang berbeda di wilayah penyangga ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, infrastruktur, dan potensi pertumbuhan ekonomi. Regulasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau di wilayah Jabodetabek.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas regulasi ini, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan utama, yaitu menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, dapat tercapai. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan rumah yang terjangkau, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk seperti Jabodetabek. Dengan menetapkan batasan harga jual, pemerintah berharap dapat mencegah spekulasi harga dan memastikan bahwa rusun subsidi benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, regulasi ini juga diharapkan dapat mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rusun subsidi, sehingga meningkatkan pasokan rumah yang terjangkau di pasar. Pemerintah juga menekankan pentingnya kualitas pembangunan rusun subsidi. Meskipun harga jual dibatasi, pengembang tetap diwajibkan untuk membangun rusun dengan kualitas yang baik dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di rusun subsidi dapat hidup dengan nyaman dan aman.

Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran rusun subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat dapat melaporkan penawaran yang mencurigakan kepada pihak berwenang.





