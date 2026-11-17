Harga emas jatuh ke level terendah tahun ini akibat lonjakan yield obligasi AS dan penguatan dolar. Investor memantau kebijakan suku bunga Federal Reserve untuk arah harga aset lindung nilai.

Industri logam mulia tengah menghadapi tekanan jual yang signifikan karena imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang tinggi dan penguatan mata uang dolar. Kombinasi kedua faktor makroekonomi ini telah mendorong harga emas turun ke level terendah dalam waktu dekat, membuat aset yang tidak menghasilkan bunga tersebut kehilangan daya tarik bagi para investor global.

Mekanisme Tekanan Harga Emas Saat Ini

Pergerakan harga emas mengalami penurunan beruntun selama dua hari perdagangan, mencatatkan level terendah sejak Oktober 2025 atau setara dengan satu tahun terakhir. Pada Rabu (18/11/2026) pukul 06.30 WIB, harga emas sedikit menguat 0,1% ke US$ 3853,5 per troy ons, namun angka ini tetap mencerminkan stagnasi yang relatif rendah dalam konteks tren jangka panjang.

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Tekananan utama terhadap harga emas berasal dari interaksi kompleks antara yield obligasi AS tenor 10 tahun yang bertahan di sekitar 5,14% dan kekuatan dolar AS yang menyentuh level tertinggi baru dalam 19 bulan. Aset seperti emas yang tidak memberikan imbal hasil menjadi sulit bersaing dengan instrumen bebas risiko yang menawarkan kupon sekitar 5 persen.

Analisis Pasar dan Peran Likuiditas Investor

Terri-Leigh Bennett, COO CMS Prime, menjelaskan bahwa dampak dari faktor-faktor tersebut sangat brutal bagi sektor logam mulia. Bennett menegaskan bahwa investor yang berlomba mencari uang tunai cenderung menjual emas batangan terlebih dahulu untuk memperoleh likuiditas, sebelum kembali memandangnya sebagai aset lindung nilai yang andal.

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Penurunan harga semakin diperparah oleh aksi jual besar-besaran terhadap saham-saham teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Ketika investor membutuhkan dana, aliran likuiditas sering kali mengalir keluar dari aset komoditas seperti emas untuk menutupi kerugian atau memenuhi kewajiban di pasar saham teknologi yang lebih volatil.

Di pasar valuta asing, dolar AS sedikit melemah setelah mencapai puncaknya, namun mata uang tersebut masih bertahan di dekat level tertinggi dalam 19 bulan, yakni di level 103,4. Kondisi ini memperkuat dominasi dolar sebagai aset aman sekaligus meningkatkan biaya bagi pemegang mata uang lain untuk membeli emas.

Posisi Federal Reserve dan Proyeksi Suku Bunga

Pasar saat ini memperhitungkan peluang sebesar 96% bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Desember, berdasarkan data CME FedWatch. Ekspektasi kenaikan ini didorong oleh pernyataan para pejabat bank sentral yang bernada hawkish atau ketat terhadap kebijakan moneter.

Alberto Musalem, Presiden Federal Reserve St. Louis, menyatakan bahwa The Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga beberapa kali untuk mengendalikan inflasi yang masih tinggi. Musalem menekankan pentingnya tindakan segera agar tekanan harga tidak semakin memburuk dan menggerogoti stabilitas ekonomi jangka panjang.

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Kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih besar, yaitu sebesar 50 basis poin, terus menjadi sorotan di tengah ketidakpastian kebijakan moneter. Jika risalah rapat The Fed menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam di antara para pejabat mengenai risiko pertumbuhan ekonomi, ekspektasi kenaikan agresif tersebut dapat mereda.

Dampak Real-Welt terhadap Aset Komoditas Lainnya

Apabila ekspektasi kenaikan suku bunga berkurang, kondisi tersebut berpotensi melemahkan dolar AS dan memberikan ruang bagi harga emas untuk pulih dari lembahnya. Namun, selama yield obligasi AS tetap tinggi, daya saing emas sebagai instrumen investasi akan terus tertekan dibandingkan dengan instrumen yang memberikan pendapatan pasif.

Selain emas, pasar perak juga menunjukkan pergerakan positif di tengah ketegangan makroekonomi. Perak pada perdagangan Selasa (17/11/2026) ditutup di posisi US$ 47,4 per troy ons, dengan kenaikan sebesar 0,81 persen, menunjukkan bahwa beberapa komoditas tetap menarik perhatian meskipun tekanan dari dolar kuat berlangsung.