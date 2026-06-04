Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Kamis 4 Juni 2026

Berikut adalah rincian harga beli emas perhiasan per gram yang berlaku pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026, berdasarkan data dari Raja Emas Indonesia dan Laku Emas.

Berikut adalah rincian harga beli emas perhiasan per gram yang berlaku pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026, berdasarkan data dari Raja Emas Indonesia dan Laku Emas .

Dari Raja Emas Indonesia, harga emas perhiasan per gram per 4 Juni 2026 menunjukkan variasi berdasarkan kadar karatnya. Misalnya, emas dengan kadar karat K24* dibanderol Rp 2.520.000, sementara K24 dijual seharga Rp 2.445.000. Kadar karat K23 tercatat Rp 2.185.000, dan K22 seharga Rp 2.004.000. Untuk kadar K21, harganya Rp 1.914.000, K20 di angka Rp 1.822.000, dan K19 seharga Rp 1.731.000.

Kadar K18 memiliki harga Rp 1.641.000, K17 seharga Rp 1.549.000, K16 di angka Rp 1.457.000, dan K15 seharga Rp 1.368.000. Selanjutnya, K14 tercatat Rp 1.276.000, K13 seharga Rp 1.184.000, K12 di angka Rp 1.095.000, dan K11 seharga Rp 1.003.000. Untuk kadar K10, harganya Rp 911.000, K9 di angka Rp 821.000, K8 seharga Rp 730.000, K7 di angka Rp 638.000, K6 seharga Rp 548.000, dan K5 seharga Rp 455.000. Pada hari yang sama, Kamis 4 Juni 2026.

Emas dengan kadar 24K (99%) dijual seharga Rp 2.434.000. Kadar 23K tercatat Rp 2.099.000, 22K di angka Rp 2.009.000, dan 21K seharga Rp 1.920.000. Untuk kadar 20K, harganya Rp 1.827.000, 19K seharga Rp 1.734.000, dan 18K di angka Rp 1.642.000. Kadar 17K memiliki harga Rp 1.549.000, 16K seharga Rp 1.456.000, 15K di angka Rp 1.365.000, dan 14K seharga Rp 1.273.000.

Selanjutnya, 13K tercatat Rp 1.182.000, 12K seharga Rp 1.089.000, 11K di angka Rp 996.000, 10K seharga Rp 905.000, dan 9K seharga Rp 813.000. Harga emas perhiasan tidaklah statis, melainkan sangat dinamis dan dipengaruhi oleh serangkaian faktor kompleks, baik yang bersifat global maupun spesifik pada perhiasan itu sendiri. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas. Salah satu faktor utama adalah harga emas dunia, yang seringkali menjadi patokan dasar.

Kenaikan atau penurunan harga emas global ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, suku bunga acuan bank sentral, serta ketegangan geopolitik. Selain itu, pergerakan harga emas perhiasan juga dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang, terutama dolar Amerika Serikat, karena emas sering diperdagangkan dalam mata uang tersebut. Permintaan industri perhiasan yang selalu tinggi, biaya produksi, serta kebijakan bank sentral terkait cadangan emas juga turut menjadi penentu.

Selain itu, biaya tambahan seperti ongkos pembuatan, desain, dan merek juga dapat memengaruhi harga jual perhiasan. Oleh karena itu, meskipun harga emas batangan mungkin terlihat stabil, harga perhiasan bisa bervariasi lebih jauh karena faktor-faktor tambahan ini. Penting bagi konsumen untuk terus mencermati perkembangan ekonomi global dan tren pasar. Selain berfungsi sebagai aksesoris, emas perhiasan juga seringkali dianggap sebagai instrumen investasi yang fleksibel karena kemudahannya untuk diperjualbelikan.

Namun, penting untuk memahami bahwa ada perbedaan signifikan antara harga beli dan harga jual kembali (buyback) emas perhiasan. Harga beli perhiasan di toko emas biasanya lebih tinggi dibandingkan harga jual kembali. Selisih ini merupakan bagian dari biaya operasional toko emas, termasuk margin keuntungan, biaya pembuatan, dan pajak. Oleh karena itu, bagi investor, emas batangan seringkali dianggap lebih ideal karena selisih harga beli dan jualnya yang lebih kecil dibandingkan perhiasan.

Meskipun demikian, emas perhiasan tetap memiliki daya tarik tersendiri sebagai investasi jangka panjang, terutama jika nilai sentimental atau estetika juga diperhitungkan. Dengan memantau informasi secara berkala dari sumber terpercaya seperti Raja Emas Indonesia dan Laku Emas, Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi, baik untuk kebutuhan gaya maupun investasi





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