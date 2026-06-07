Harga Emas Pegadaian Turun Signifikan Hari Ini

Harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 di Pegadaian turun signifikan hari ini. Emas UBS dibanderol Rp2.759.000 per gram, turun dari Rp2.836.000 pada Sabtu (6/6/2026). Sementara itu, emas Antam dan Galeri24 juga ikut merosot menjadi Rp2.848.000 per gram dan Rp2.729.000 per gram, dibandingkan harga Sabtu yang mencapai Rp2.773.000 dan Rp2.773.000.

Simak informasi terbaru harga emas di Pegadaian hari ini, Minggu (7/6/2026), di mana harga emas UBS , Antam , dan Galeri24 kompak mengalami penurunan signifikan. Cek daftar lengkap harga emas Pegadaian hari ini, Selasa (6/1), yang menunjukkan kenaikan signifikan pada produk UBS dan Galeri24 .

Jangan lewatkan detailnya! (AntaraNews) Harga emas batangan yang diperdagangkan di Pegadaian menunjukkan tren penurunan pada Minggu pagi, 7 Juni 2026. Penurunan ini meliputi emas dari berbagai merek terkemuka seperti UBS, Antam, dan Galeri24. Pergerakan harga ini menjadi perhatian bagi para investor dan masyarakat yang tertarik padapukul 06.45 WIB, ketiga jenis emas tersebut kompak merosot dibandingkan harga pada hari sebelumnya.

Penurunan harga ini terjadi di tengah dinamika pasar komoditas global yang terus berubah. Para pembeli dan investor dapat memanfaatkan informasi ini untuk membuat keputusan investasi. Harga emas di Pegadaian, baik untuk UBS, Antam, maupun Galeri24, dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti fluktuasi pasar. Antam, dan Galeri24 di Pegadaian mengalami penurunan signifikan pada Minggu pagi ini.

Emas UBS kini dibanderol Rp2.759.000 per gram, turun dari Rp2.836.000 pada Sabtu (6/6/2026). Sementara itu, juga ikut merosot menjadi Rp2.729.000 per gram, dibandingkan harga Sabtu yang mencapai Rp2.773.000. Penurunan harga ini mencerminkan kondisi pasar terkini dan dapat menjadi peluang bagi sebagian pihak. Ini terjadi secara serentak untuk ketiga jenama tersebut.

Fluktuasi harga emas adalah hal yang wajar dalam pasar komoditas, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi makro. Emas Galeri24 tersedia dalam berbagai kuantitas, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Untuk ukuran 0,5 gram, harga emas Galeri24 adalah Rp1.431.000. Harga per gram untuk Galeri24 saat ini adalah Rp2.729.000.

Sementara itu, untuk ukuran 2 gram, dibanderol Rp5.391.000, dan 5 gram seharga Rp13.379.000. Investor yang ingin membeli dalam jumlah lebih besar dapat mempertimbangkan ukuran 10 gram seharga Rp26.685.000 atau 25 gram dengan harga Rp66.355.000. Untuk kuantitas 50 gram, harganya mencapai Rp132.605.000, dan 100 gram sebesar Rp265.078.000. Emas Antam juga menawarkan beragam pilihan kuantitas, dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga untuk 0,5 gram Antam adalah Rp1.476.000. Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam berada di angka Rp2.848.000. Sementara itu, 2 gram dihargai Rp5.633.000, dan 3 gram senilai Rp8.423.000. Bagi yang mencari ukuran menengah, 5 gram Antam dijual Rp14.004.000, dan 10 gram seharga Rp27.950.000.

Ukuran 25 gram dan 50 gram masing-masing dibanderol Rp69.745.000 dan Rp139.407.000. Harga untuk 100 gram Antam adalah Rp278.733.000, sedangkan 250 gram mencapai Rp696.556.000. Dua ukuran terbesar, 500 gram dan 1.000 gram, dihargai Rp1.392.893.000 dan Rp2.785.744.000. Emas UBS di Pegadaian tersedia dalam kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk 0,5 gram, harga emas UBS adalah Rp1.491.000. Harga emas UBS 1 gram tercatat Rp2.759.000. Kemudian, untuk ukuran 2 gram, dibanderol Rp5.474.000, dan 5 gram senilai Rp13.526.000. Pilihan lain termasuk 10 gram seharga Rp26.911.000 dan 25 gram dengan harga Rp67.145.000. Ukuran 50 gram dijual Rp134.014.000, dan 100 gram seharga Rp267.923.000





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