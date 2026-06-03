Harga Emas Pegadaian Turun Lagi Hari Ini

Harga emas di laman Sahabat Pegadaian menunjukkan penurunan untuk merek UBS, Antam, dan Galeri24. Investor dan pembeli emas perlu tahu informasi terkini tentang harga emas Pegadaian.

Harga emas di laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu, 07.54 WIB, menunjukkan untuk UBS , Antam , dan Galeri24 kompak turun, masing-masing ke Rp2.831.000, Rp2.885.000, dan Rp2.769.000 per gram.

Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah. Adapun harga tiga jenama emas di Pegadaian pada Selasa (2/6) yakni UBS Rp2.844.000, Antam Rp2.911.000, dan Galeri24 Rp2.791.000 per gram. Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram. Sementara harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: Polisi Bongkar 320 Kasus Begal Motor di Jatim, 319 Tersangka Ditangkap Lurah Condongcatur Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tanah Kas Desa, Begini Duduk Perkaranya. Investor wajib tahu! Harga emas Pegadaian hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, untuk merek UBS, Antam, dan Galeri24 terpantau kompak mengalami kenaikan signifikan. Simak informasi terbaru Harga Emas Pegadaian yang kembali turun untuk produk UBS, Antam, dan Galeri24 pada Minggu pagi ini, menarik perhatian investor.

Investor dan pembeli emas perlu tahu! Harga Emas Pegadaian pagi ini, Sabtu (23/5/2026), menunjukkan penurunan serempak untuk merek UBS, Antam, dan Galeri24. Simak daftar lengkapnya untuk informasi terkini. Simak update harga emas Pegadaian terbaru pada Minggu pagi, 17 Mei 2026, di mana tiga jenama utama, UBS, Antam, dan Galeri24, menunjukkan penurunan signifikan.

Cek update Harga Emas Pegadaian terbaru pada Sabtu pagi ini. Simak pergerakan harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 yang menunjukkan stabilitas dan sedikit penurunan, menarik perhatian investor. Pergerakan harga emas di Pegadaian pada Sabtu pagi menunjukkan variasi signifikan. Harga emas Antam meroket, sementara UBS justru melemah dan Galeri24 terpantau stabil.

Simak detail Harga Emas Pegadaian terbaru di sini. Harga Emas di Pegadaian Turun pada Minggu 17 Mei, Simak Daftar Lengkapnya Berikut Ini. Berikut adalah informasi terbaru mengenai harga emas Pegadaian per tanggal 17 Mei 2026, mencakup harga untuk produk Antam, UBS, dan Galeri24. Penurunan harga emas global berpengaruh pada nilai logam mulia di Pegadaian.

Berikut adalah daftar harga emas dari UBS, Antam, dan Galeri24. Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harga Emas Pegadaian UBS Antam Galeri24 Penurunan Harga Emas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Emas Pegadaian Mandek, Antam Bertahan di Rp 2,9 JutaHarga emas menunjukan tren positif dalam 3 hari terakhir. Pada Sabtu 30 Mei 2026, harga emas Pegadaian melonjak tajam. Emas UBS bahkan mencetak rekor

Read more »

Cek Harga Emas Perhiasan 2 Juni 2026 di Raja Emas dan Laku EmasSimak update harga emas perhiasan terbaru pada 2 Juni 2026 dari Raja Emas dan Laku Emas, panduan penting sebelum Anda bertransaksi emas.

Read more »

Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: UBS dan Galeri24 Turun, Antam Masih Kokoh!Harga emas di Pegadaian (2/6/2026): UBS dan Galeri24 turun, masing-masing ke Rp2,84 juta dan Rp2,79 juta per gram. Sementara harga emas Antam stabil di Rp2,91 juta per gram.

Read more »

Harga Emas Pegadaian: Antam Stabil, UBS dan Galeri24 Kompak TurunHarga emas Pegadaian 2 Juni 2026: Emas Antam stagnan di Rp 2.911.000 per gram, sementara jenis UBS dan Galeri24 terpantau mengalami penurunan.

Read more »