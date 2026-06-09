Harga Emas Pegadaian Naik, Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Menguat

Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian naik pada hari Minggu, 31 Mei 2026. Harga emas Antam mencatatkan kenaikan tertinggi, sementara harga emas UBS dan Galeri24 juga mengalami kenaikan.

Harga emas Antam , UBS , dan Galeri24 di Pegadaian naik pada hari Minggu, 31 Mei 2026. Harga emas Antam mencatatkan kenaikan tertinggi, sementara harga emas UBS dan Galeri24 juga mengalami kenaikan.

Harga emas Antam kini mencapai Rp2.853.000 per gram, sedangkan harga emas UBS dan Galeri24 mencapai Rp2.757.000 dan Rp2.734.000 per gram masing-masing. Pergerakan harga emas ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar. Dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya, harga emas Antam mencatat kenaikan Rp5.000 per gram dari Rp2.848.000 menjadi Rp2.853.000. Kenaikan dengan nilai yang sama juga terjadi pada produk Galeri24 yang bergerak dari Rp2.729.000 menjadi Rp2.734.000 per gram.

Sementara itu, harga emas UBS menjadi satu-satunya produk yang mengalami penurunan, dengan harga turun Rp2.000 per gram dari Rp2.759.000 menjadi Rp2.757.000. Pegadaian menyediakan emas Galeri24 dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau setara 1 kilogram. Sementara itu, produk emas Antam yang dipasarkan melalui Pegadaian tersedia mulai ukuran kecil hingga maksimal 100 gram. Pergerakan harga emas ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar.

Dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya, harga emas Antam mencatat kenaikan Rp5.000 per gram dari Rp2.848.000 menjadi Rp2.853.000. Kenaikan dengan nilai yang sama juga terjadi pada produk Galeri24 yang bergerak dari Rp2.729.000 menjadi Rp2.734.000 per gram. Sementara itu, harga emas UBS menjadi satu-satunya produk yang mengalami penurunan, dengan harga turun Rp2.000 per gram dari Rp2.759.000 menjadi Rp2.757.000





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Harga Emas Pegadaian Antam UBS Galeri24

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