Harga emas di Sahabat Pegadaian untuk merek UBS, Antam, dan Galeri24 mengalami kenaikan kompak pada Sabtu pagi, 6 Juni 2026. Antam menjadi termahal di level Rp2.881.000 per gram, diikuti UBS di Rp2.836.000 dan Galeri24 di Rp2.773.000. Kenaikan ini menawarkan peluang investasi bagi masyarakat.

Pasar emas di Indonesia mengalami periode kenaikan yang kompak pada Sabtu pagi, 6 Juni 2026, khususnya untuk tiga merek terkemuka yang diperdagangkan di Sahabat Pegadaian , yaitu UBS , Antam , dan Galeri24 .

Kenaikan ini dianggap memberikan peluang bagi investor dan masyarakat yang memelihara logam mulia sebagai instrumen investasi atau tabungan. Harga per gram untuk UBS mencapai Rp2.836.000, Antam naik menjadi Rp2.881.000, sedangkan Galeri24 tercatat di level Rp2.773.000. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan harga penutupan pada hari lavor, yang masing-masing untuk UBS, Antam, dan Galeri24 adalah Rp2.816.000, Rp2.870.000, dan Rp2.756.000 per gram.

Tren kenaikan serentak ini mencerminkan momentum positif di pasar emas domestik, yang dapat dipengaruhi berbagai faktor ekonomi global maupun lokal, seperti nilai tukar rupiah, permintaan fisik, dan aksi pasar di komoditas global. Investor disarankan untuk terus mengikuti perkembangan harga secara real-time karena pasar emas selalu dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi.

Pegadaian sebagai saluran distribusi emas retail menawarkan beragam pilihan merek dengan rentang berat yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhanBerbeda dengan data yang ditampilkan di situs Sahabat Pegadaian, harga emas Antam pada platform Logam Mulia biasanya diperbarui setelah pukul 08.30 WIB. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu dan angka yang mungkin terlihat jika investor membandingkan kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, verifikasi harga terkini sebelum melakukan transaksi menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahan perhitungan.

Tiga merek utama ini memiliki charakteristik pasar masing-masing: UBS dikenal dengan ekstensitas Berbeda dengan data yang ditampilkan di situs Sahabat Pegadaian, harga emas Antam pada platform Logam Mulia biasanya diperbarui setelah pukul 082.836.000, Antam naik menjadi Rp2.836.000, Antam naik menjadi Rp2.836.000, Antam naik menjadi Rp2.836.000, Antam naik menjadi Rp2.836.000, Antam naik menjadi Rp2.836.000, Antam naik menjadi Rp2.836.000, Antam naik menjadi Rp2.836.000, Antam naik menjadi Rp2.836.000, Antam naik menjadi Rp2.836.000, Antam naik menjadi Rp2.836.000 that are highly liquid, while Galeri24 menawarkan fleksibilitas lewat pecahan from 0,5 gram hingga 1 kilogram. UBS tersedia dari 0,5 gram sampai 500 gram, dan Antam ditampilkan dari 0,5 gram hingga 100 gram di Sahabat Pegadaian.

Variasi ini memungkinkan investor dari kalangan berbagai pada Sabtu pagi, 6 Juni 2026





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