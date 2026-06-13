Harga Emas Pegadaian Kompak Naik Signifikan untuk UBS, Antam, dan Galeri24

Pada Sabtu pagi, 13 Juni 2026, harga emas di Pegadaian mengalami kenaikan signifikan untuk ketiga merek utama: UBS, Antam, dan Galeri24. Kenaikan ini dipantau dari laman resmi dan menandakan tren positif di pasar emas domestik. UBS naik Rp33.000 per gram menjadi Rp2.709.000, Antam naik Rp21.000 per gram menjadi Rp2.818.000, dan Galeri24 naik Rp33.000 per gram menjadi Rp2.696.000. Perubahan ini penting untuk investor sebagai panduan dalam mengambil keputusan买卖 emas.

Pagi ini, Sabtu (13/6), harga emas di Pegadaian untuk merek UBS , Antam , dan Galeri24 terpantau naik signifikan. Kenaikan ini Dillon dengan keterangan bahwa informasi diambil dari laman resmi sebagai instrumen lindung nilai.

Untuk UBS, harga emas batangan yakni Rp2.709.000 per gram, naik dari Rp2.676.000 per gram pada Jumat (12/6). Antam mengalami kenaikan ke Rp2.818.000 per gram dari sebelumnya Rp2.797.000 per gram. Sementara itu, Galeri24 juga naik menjadi Rp2.696.000 per gram dari Rp2.663.000 per gram. Perubahan harga jual ini terjadi secara serentak untuk semua jenis emas batangan yang ditawarkan oleh ketiga merek tersebut.

Fluktuasi harga emas sering menjadi indikator penting dalam pasar komoditas global, sehingga kenaikan ini menjadi informasi krusial bagi mereka yang berencana membeli atau menjual emas dalam waktu dekat. Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan nilai investasi emas batangan yang cukup menjanjikan. Penting untuk selalu memantau pergerakan harga ini secara berkala untuk membuat keputusan investasi yang tepat





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