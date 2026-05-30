Harga Emas Pegadaian Kompak Naik Signifikan pada 30 Mei 2026

Pada Sabtu, 30 Mei 2026, harga emas di Pegadaian untuk merek UBS, Antam, dan Galeri24 terpantau mengalami kenaikan signifikan. Harga UBS mencapai Rp2.834.000 per gram, Antam Rp2.885.000 per gram, dan Galeri24 Rp2.772.000 per gram. Kenaikan ini Meyakinkan tren positif bagi investor emas, meski perlu diingat harga dapat berubah mengikuti fluktuasi pasar global dan domestik. Pemantauan berkala sangat disarankan untuk pengambilan keputusan investasi yang tepat.

Harga emas berbagai merek seperti UBS , Antam , dan Galeri24 menunjukkan tren kenaikan signifikan di Pegadaian pada Sabtu pagi ini, 30 Mei 2026, pukul 07.35 WIB.

Berdasarkan data yang dikutip dari laman ini, harga emas UBS mencapai Rp2.834.000 per gram, Antam di Rp2.885.000 per gram, dan Galeri24 di Rp2.772.000 per gram. Angka-angka ini menunjukkan lonjakan dibandingkan harga pada hari sebelumnya, Jumat 29 Mei 2026, di mana UBS tercatat Rp2.764.000 per gram, Antam Rp2.865.000 per gram, dan Galeri24 Rp2.739.000 per gram. Kenaikan ini terjadi serempak pada semua merek yang tersedia, menawarkan gambaran pergerakan pasar yang positif bagi pemegang aset emas.

Namun, perlu diperhatikan bahwa harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia biasanya diperbarui setelah pukul 08.30 WIB, sehingga ada kemungkinan sedikit perbedaan harga antara yang ditampilkan di Sahabat Pegadaian dan situs resmi Antam pada jam-jam tertentu. Fluktuasi harga emas adalah hal yang wajar dalam investasi logam mulia, dipengaruhi faktor-faktor seperti kondisi ekonomi global, nilai tukar mata uang, dan permintaan pasar. Pegadaian menyediakan berbagai pilihan emas batangan dari produsen terkemuka, dengan beragam kuantitas.

Emas Galeri24 ditawarkan dari 0,5 gram hingga 1 kilogram, UBS dari 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam dari 0,5 gram hingga 100 gram. Setiap merek memiliki karakteristik dan kebijakan harga yang berbeda. Investor disarankan untuk selalu memantau informasi terkini sebelum membuat keputusan investasi, karena harga dapat berubah kapan saja mengikuti dinamika pasar





