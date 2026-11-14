Harga Emas Indonesia Turun 2,02 Periode Kedua November 2026

Kemendag tetapkan HPE emas US$ 130.075,60/kg dan HR emas US$ 4.045,81/troy ounce untuk 15-30 November 2026, terdampak penguatan dolar dan imbal hasil obligasi.

Kementerian Perdagangan ( Kemendag) resmi menetapkan penurunan signifikan pada patokan harga emas domestik untuk periode kedua bulan November 2026. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2116 Tahun 2026 yang mengatur Harga Patokan Ekspor (HPE) dan Harga Referensi (HR) atas produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar. Penetapan ini berlaku efektif untuk rentang tanggal 15 hingga 30 November 2026 dan menunjukkan fluktuasi negatif yang jelas dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, menjelaskan bahwa HPE emas periode ini ditetapkan sebesar US$ 130.075,60 per kilogram. Angka ini menurun sebesar 2,02% dari periode pertama November 2026 yang mencatat nilai US$ 132.756,02 per kilogram. Selain itu, Harga Referensi emas juga mengalami penurunan menjadi US$ 4.045,81 per troy ounce, turun dari posisi US$ 4.129,18 per troy ounce di periode sebelumnya.

Also read Jadwal Lengkap MotoGP Portugal 2026, 20-22 November 2026

Mekanisme Penurunan Harga Emas Global

Penurunan indeks harga emas tersebut disebabkan oleh penguatan nilai tukar mata uang utama dunia yang mendominasi pasar keuangan global. Menurut Tommy Andana, kondisi makroekonomi ini mendorong para investor institusi dan ritel untuk mengalihkan dana mereka ke instrumen keuangan lain yang menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi. Kenaikan imbal hasil obligasi di pasar internasional juga menjadi faktor pendorong utama pergeseran aliran dana tersebut dari komoditas emas.

Dampak langsung dari pergeseran preferensi investor ini adalah penurunan permintaan emas di pasar global. Ketika imbal hasil dari instrumen utang meningkat, daya tarik emas sebagai aset aman menjadi berkurang bagi sebagian besar pelaku pasar. Hal ini menciptakan tekanan jual yang cukup signifikan sehingga menurunkan patokan harga acuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan setiap dua pekan sekali.

Advertisement

Koordinasi Lintas Kementerian Penetapan Harga

Proses penetapan HPE dan HR emas tidak dilakukan secara sepihak oleh satu kementerian, melainkan melalui koordinasi intensif lintas lembaga pemerintah. Tommy Andana menegaskan bahwa penetapan harga periode kedua November 2026 ini didasarkan pada informasi teknis dan data yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berperan utama dalam memberikan masukan teknis dengan mengacu pada publikasi resmi dari London Bullion Market Association atau LBMA. Data harga internasional dari LBMA menjadi rujukan utama yang kemudian disesuaikan dengan regulasi domestik dan kondisi pasar lokal. Integrasi data dari berbagai kementerian ini memastikan bahwa harga patokan yang keluar memiliki legitimasi hukum dan relevansi dengan kondisi pasar nyata.

Tren Penurunan Harga Emas di Bulan Oktober

Tren penurunan harga emas sebenarnya sudah dimulai sejak periode sebelumnya, yaitu pada bulan Oktober 2026. Sebelum keputusan terbaru November ini, Kementerian Perdagangan telah menetapkan Harga Patokan Ekspor emas untuk periode pertama Oktober 2026 sebesar US$ 139.409,07 per kilogram. Angka ini tercatat turun sebesar 3,5% dibandingkan dengan periode kedua September 2026 yang mencapai nilai US$ 144.469,49 per kilogram.

Selain HPE, Harga Referensi emas untuk periode pertama Oktober 2026 juga ditetapkan mengalami penurunan menjadi US$ 4.336,11 per troy ounce. Posisi tersebut turun dari nilai sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 4.493,51 per troy ounce pada periode kedua September 2026. Ketentuan terkait penurunan tersebut sebelumnya tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1925 Tahun 2026 yang mengesahkan revisi harga patokan produk pertambangan.

Advertisement

Tommy Andana kembali menyoroti bahwa penurunan harga emas di periode Oktober 2026 sejalan dengan pelemahan nilai emas secara global. Faktor penguatan nilai tukar mata uang utama serta meningkatnya imbal hasil obligasi di pasar internasional kembali menjadi pemicu utama. Kondisi ini konsisten dengan dinamika yang terjadi di periode November, di mana sentimen pasar masih dipengaruhi oleh kekuatan dolar dan alternatif investasi beryield tinggi.